Afrin Operasyonu ve Batı’nın derdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonu 14.günü geride bıraktı. Mehmetçik, Afrin’e yönelik yürüyüşünü düzenlediği operasyonlarla ÖSO ile birlikte sürdürüyor. Son olarak kahraman askerlerimiz Afrin’de ki en büyük temizliklerden birini daha yaptı ve Bülbül köyünü ele geçirdi. Operasyon Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışılmaya devam edilirken, askerlerimiz bunlara aldırış etmeden sınır güvenliğimiz için mücadele ediyor. Onların Türk haklından en büyük beklentisi ise kuşkusuz gönülden edilen dualar. Mehmetçik ile beraber kendi topraklarını teröristlerden kurtarmak için omuz omuza çarpışan Özgür Suriye Ordusu için terörist benzetmelerinin yapılması vicdanlarda yara açıyor. Mehmedimizle yan yana yürüyen ÖSO sorgulanmak yerine onlarda halkımızın duaları arasında yer almaları.

Harekâtta Afrin’in kuzeyindeki Zara ve Ali Kar köyleri terör örgütü YPG’den alındı. Böylece daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınır hatındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat denetim altına alındı. Bülbül, 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK’dan temizlenen en büyük yerleşim yeri oldu.

TSK ise 14.gün itibariyle Zeytin Dalı harekâtında öldürülen terörist sayısının 823 olduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur." denildi.

KİLİS VE HATAY’A YÖNELİK ROKET SALDIRILARI

Öte yandan Terör örgütü PKK, PYD, YPG unsurları, sivil, çocuk, kadın ayrımı yapmadan ülkemize yönelik hain saldırılarını sürdürüyor. Mehmetçik’in karşısına çıkacak cesareti olmayan, adeta kaçacak delik arayan Terörist hainler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Kilis ve Hatay’a yönelik roketli saldırılar düzenleyen hainler, aslında Türkiye’nin bu operasyonda ne kadar haklı olduğunu da gösteriyorlar. Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51. Maddesine dayanarak sınır güvenliğini korumak için operasyon yapan Askerlerimiz sivillerin tırnağına zarar gelmesin diye her ayrıntıyı düşünürken, Teröristlerin hain saldırıları Türkiye’nin haklılığının en önemli göstergesi.

Bu saldırılara karşı Başbakan Binali Yıldırım’da sessiz kalmadı. Yıldırım dün yaptığı açıklama da, "İçeride ve dışarıda milletimizin huzuru ülkemizin aydınlık yarınları için terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak için daha önce Fırat Kalkanı operasyonunu yaptık. 130 bin Suriyeli oraya döndü yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı zulüm göç sona erdi. Aynı şekilde Afrin'de de PKK PYD YPG DEAŞ terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını barınaklarını silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlimiz iş başında. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Afrin'e niye gittik? Bugün itibariyle bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Afrin'den Reyhanlı'ya Hatay'a Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar camiler buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz Beklemedik, tepelerine bindik. Bunların canına okuyacağız. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam, durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak."ifadelerini kullandı.

FRANSA’NIN DERDİ NE?

Türkiye teröristlerin tepelerine balyoz gibi vurdukça ses Batıdan gelmeye devam ediyor. Cezayir’de, Kuzey Afrika’da işgaller gerçekleştiren, burada ki insanları sömüren Fransa, operasyon başladığı andan beri rahatsızlığını belli etmeye devam ediyor. PYD-YPG’ye sağladıkları silah yardımları ve lojistik desteklerin boşa gitmesinden olsa gerek Fransızlar Türkiye’nin operasyonundan çıldırıyorlar. Türkiye’yi işgal yapmakla suçlayan Fransızlara cevap devletin en üst noktalarından gelirken, Türkiye’nin işgalci bir ülkeden öğrenecek insanlık dersi de yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen, (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor” dedi. Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu ise Macron’un sözlerine şöyle yanıt vermişti: “Afrin ile ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalılar’ın şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye’nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir.”