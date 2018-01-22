Afrin Operasyonu’nun yankıları!

Türk Silahlı Kuvvetleri, merakla beklenen Afrin Operasyonu’nu başlattı. Tüm dünyada son dakika haberi olarak geçen Afrin operasyonuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınır güvenliğini sağlamak için olağanüstü bir mücadele başlattı. Türkiye, inaşllah Afrin harekatını kazanacak. Amerika kaybedecek…19 Ocak 2018 tarihi itibari ile başlayan Afrin harekatına canlı şahitlik yapıyoruz.

Yaşadığımız bu tarihi anları mutlaka kayıt altına alıp tarihe not düşmek gerekiyor. Dost ve düşmanlar bu günlerde belli olur. Amerika bu savaşı kaybedecek bizde dost ve düşmanlarımızı daha iyi tanıyacağız. Afrin operayonunun başlamasıyla Camilerden Sela’ların okunması ve sabah namazında Fetih Suresi’nin okutulması gerçekten çok önemliydi. 80 Milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmetçik için dua ederek operasyonun başarıyla sona ermesini diliyor. Bizim de dualarımız Mehmetçikle beraber. Umarım Mehmetçiğin ayağına taş değmeden, bir tek şehit bile vermeden operasyonu başarıyla sonuçlanır ve sınırımız PKK_PYD’li teröristlerden temizleniyor. Dünyanın bu konuda bize verdiği görünür destek önemli. Ancak şunu iyi biliyoruz ki Türkiye’nin bu operasyonda başarısız olmasını isteyen güçler var. Özellikle ABD, Türkiye’nin başarısız olmasını isterken, Rusya’nın ABD’yi bugün gelinen süreçte sorumlu tutarak Türkiye’ye verdiği açık destek önemli. Bununla birlikte neredeyse tüm siyasi partilerin operasyona destek vermesi, ülkemizde ki birlik ve beraberlik adına sevindirici.

Geçtiğimiz günlerde bu köşeden yazmıştık. Gerçekten tarihi günler yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın Afrin’e gireriz” sözüyle hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan bombardıman, top atışlarıyla operasyonu başlatırken, Özgür Suriye Ordusu da Türkiye’nin desteğiyle Afrin’e ilerliyor. Aynı zamanda dün kara harekatı da başladı. Başbakan Binali Yıldırım da Basın temsilcileriyle dün sabah toplantı yaparak, dezenformasyon, bilgi kirliğinin önüne geçilmesini ve gerek görsel gerekse yazılı basında Mehmetçiğin moralinin üst seviyede tutulmasını istedi. Bu nedenle herkes Mehmetçiğe moral olmalı. Bu konuda bir gazeteci olarak başta şahsım olmak üzere herkese sorumluk ve görev düşüyor.

AFRİN VE MÜNBİÇ’İN ÖNEMİ

Afrin’den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sıranın Münbiç’e de geleceğini ifade ederken, geçtiğimiz gün yazdığım Afrin ve Münbiç’in neden önemli olduğunu tekrar sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca ulusal basında çıkan haberlerin bazılarını da tarihe not düşme adına sizlerle paylaşıyorum:

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ

2012 yılında Esed yönetiminin çekilmesiyle YPG bölgeyi ele geçirdi. Ama asıl etkinliğini 2015'den itibaren gösteriyor. Bölgenin en önemli stratejik noktası olan Minig Havaalanını ise 11 Şubat 2016'da ele geçirdi. Bu bölgeden Türkiye'ye hem taciz oluyor, hem de Türkiye'nin sınırında terör örgütü PKK'nın uzantısı bir yapılanma bulunuyor.

Geçmişte Afrin ve çevresinde 200 bine yakın bir nüfus vardı ama göçlerle bu sayı 500 bine ulaştı. Nüfusun yarısını Araplar oluşturuyor. Diğer yarısı ağırlıklı olarak Kürtler ve yüzde 8'lik bir oranla Türkmenler.

Ve askeri durum... "Suriye Demokratik Güçleri" adı verilen oluşum, Afrin'de PKK uzantılı YPG ile kadın teröristlerin oluşturduğu YPJ'den meydana geliyor. Sayıları toplam 12 bin. Bölgede ayrıca, 2000 kadar "Ceyşul Suvvar" adı verilen silahlı bir yapılanma bulunuyor.

Afrin'de Amerikan ordusunda görevli "Elite Force" denilen seçkin asker grubu da var. Ama bunların sayısı 100'ü geçmiyor. Rusların da güneyde, eğitim amaçlı konuşlandırılmış 70 askeri bulunuyor.

YPG'nin elinde silah olarak neler var? ABD ordusunun yardımıyla gelen; 6 bin adet piyade sınıfı ağır makineli tüfek, 3 bin 500 adet doçka tabir edilen tekerlekli ağır makineli tüfek, 100 adet anti-tank roketi, 250 adet farklı çapta havan sistemi, 300 adet gece görüş ve hedef işaretleyici dürbünü.

Ayrıca, YPG'nin elinde lazer güdümlü anti-tank sistemlerinden Javelin de bulunduğu biliniyor, ama sayı belli değil. Amerikan ordusu YPG'ye 2000 adet zırhlı personel taşıyıcı da hibe etti.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

PYD/YPG tarafından Münbiç, doğudaki Cezire ve Kobani kantonları ile batıdaki Afrin kantonunun birleştirilmesi için önemli bir geçiş noktası olarak görülüyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Arap ve Kürtlerin yaşadığı Münbiç halkının çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor.

Kent, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti. Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu.

Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti DAEŞ'den geri aldı.