Afrin ve Münbiç neden önemli?

Tarihi günler yaşıyoruz. Türkiye adı konmamış bir savaş içerisinde. İçte ve dışta amansız bir mücadele var. deyim yerindeyse Türkiye, ölüm kalım mücadelesi verirken. Özde dost ve müttefik geçinenlerin büyük ihaneti ve kelimenin tam anlamıyla kalleşliğiyle karşı karşıya.

Türkiye, Suriye ve Irak bölgesinden tam anlamıyla bir kuşatma altında. Başta ABD ve Avrupa Ülkeleri olmak üzere Türkiye’yi parçalamak için var gücüyle çalışırken Türkiye’de buna karşılık amansız mücadele ediyor. gerçekten Türkiye’nin yaşadığı ve verdiği mücadeleleri yaşayan bizlerde tarihe canlı şahitlik ediyoruz.

ABD’NİN TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA PLANI

Böl-parçala-Yut taktiği ile ABD Orta Doğu’yu paramparça ederek yönetmeye çalışıyor. Bunu da İsrail’in güvenliği için yaptığını hiç gizlemiyor. İlk kez Türkiye ABD’nin bu isteğine açık açık tavır koyuyor ve karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın “ABD liderini aramam söz konusu değildir. O beni aramazsa ben onu aramayacağım.”demesi her bakımdan önemlidir. Cumhurbaşkanı’nın bu tavrına karşı ABD’nin nasıl geri adım attığını da tarihe canlı şahit olarak yaşadık. Gerçekten ABD sıkıyı görünce nasıl çark ettiğinin bir örneği. Türkiye ABD’nin yalanlarına kanmamalı. Gücünü dost ve düşmana mutlaka göstermelidir.

AFRİN VE MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Günlerdir Afrin ve Münbiç’e Türkiye’nin müdahalesi konuşuluyor. Bu konuda herkes bir şeyle söylüyor. Suriye’ye iki kez gidip belgesel çeken bir Gazeteci olarak tarihi günler yaşadığımız bu dönemde bizde bir şeyler yazarak tarihe not düşelim dedik.

Türkiye’nin Suriye ve Irak ile olan hududunu boydan boya gezip, bu bölgelerde araştırmalar yapıp belgeseller çektik. Gerçekten Esed ve Saddam zulmünü insanlara nasıl korku getirdiğini bu bölgeleri gezip araştırma yapan bir gazeteci olarak görmüştük. Bu dönemlerde baskı vardı ama devlet otoritesi de vardı. Bugün bu bölgelerde yaşayanlar geçmişi mumla arıyor. İnsanlar perişanlık içerisinde vahşice katlediliyorlar. Sizlere Afrin ve Münbiç’in neden önemli olduğunu paylaşmak istiyorum.

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ

2012 yılında Esed yönetiminin çekilmesiyle YPG bölgeyi ele geçirdi. Ama asıl etkinliğini 2015'den itibaren gösteriyor. Bölgenin en önemli stratejik noktası olan Minig Havaalanını ise 11 Şubat 2016'da ele geçirdi. Bu bölgeden Türkiye'ye hem taciz oluyor, hem de Türkiye'nin sınırında terör örgütü PKK'nın uzantısı bir yapılanma bulunuyor.

Geçmişte Afrin ve çevresinde 200 bine yakın bir nüfus vardı ama göçlerle bu sayı 500 bine ulaştı. Nüfusun yarısını Araplar oluşturuyor. Diğer yarısı ağırlıklı olarak Kürtler ve yüzde 8'lik bir oranla Türkmenler.

Ve askeri durum... "Suriye Demokratik Güçleri" adı verilen oluşum, Afrin'de PKK uzantılı YPG ile kadın teröristlerin oluşturduğu YPJ'den meydana geliyor. Sayıları toplam 12 bin. Bölgede ayrıca, 2000 kadar "Ceyşul Suvvar" adı verilen silahlı bir yapılanma bulunuyor.

Afrin'de Amerikan ordusunda görevli "Elite Force" denilen seçkin asker grubu da var. Ama bunların sayısı 100'ü geçmiyor. Rusların da güneyde, eğitim amaçlı konuşlandırılmış 70 askeri bulunuyor.

YPG'nin elinde silah olarak neler var? ABD ordusunun yardımıyla gelen; 6 bin adet piyade sınıfı ağır makineli tüfek, 3 bin 500 adet doçka tabir edilen tekerlekli ağır makineli tüfek, 100 adet anti-tank roketi, 250 adet farklı çapta havan sistemi, 300 adet gece görüş ve hedef işaretleyici dürbünü.

Ayrıca, YPG'nin elinde lazer güdümlü anti-tank sistemlerinden Javelin de bulunduğu biliniyor, ama sayı belli değil. Amerikan ordusu YPG'ye 2000 adet zırhlı personel taşıyıcı da hibe etti.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

PYD/YPG tarafından Münbiç, doğudaki Cezire ve Kobani kantonları ile batıdaki Afrin kantonunun birleştirilmesi için önemli bir geçiş noktası olarak görülüyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Arap ve Kürtlerin yaşadığı Münbiç halkının çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor.

Kent, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti. Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu.

Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti DAEŞ'den geri aldı.

Kentte sivil idarenin yürütülmesi ve temel hizmetlerin sağlanması ise Münbiç Sivil Konseyi tarafından yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin hedeflerini şöyle tarif etti:"Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit altında. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli."

Erdoğan ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonların "DAEŞ , PKK ve YPG tehdit olmaktan çıkana kadar" devam edeceğini söylemişti. Bu nedenle Türkiye, YPG'nin uzaklaştırılması için Münbiç'e operasyon başlatmayı planlıyor.

Evet tarihe günler yaşıyoruz. Bir anlamda tarihe not düşüp zaman noterlik yapmak da gerekiyor. Bugün yaşananları gelecekte daha iyi anlayacağız. Eli kalem tutan herkesin bugünlerde yaşananları kayır altına almasını istiyorum. Dost ve düşman bu günlerde belli olur. Türkiye’nin kim dostu kim düşmanı çok net anlaşılıyor. Türkiye bütün düşmanlıklara rağmen ayakta duracak, Türkiye düşmanları da yok olup gidecek.