Afrin'e Zeytin Dalı operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK'ya ait savaş uçakları "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında saat 18.30 itibarıyla belirlenen 113 silahlı PYD/PKK hedefinden 108'ini bombaladı.

Kaynaklar, Afrin'deki hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı teröristler olduğunu bildirdi. TSK'nın vurduğu hedefler arasında Afrin ilçesinin doğusunda PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanının da yer aldığı öğrenildi.

PYD/PKK sivillerin çıkışını engelliyor

Bu arada TSK'nın hava saldırıları sonrasında örgütün işgalinden kurtulma imkanına kavuşan Afrinli siviller, Halep'e doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine PYD/PKK, Beşşar Esed rejimi güçleriyle anlaşarak Afrin'den Halep'e giden yolu kapattı. Örgüt, sivilleri silah zoruyla TSK'nın hedef alabileceği noktalara götürüp canlı kalkan olarak kullanıyor.

Terör örgütünün böylece "siviller hedef alınıyor" propagandası yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, PYD/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenildi.

Terör örgütüne misliyle karşılık verildi Öte yandan Kilis'in Gülbaba köyünün karşısında yer alan terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki bölgeden çatışma sesleri duyuluyor. Harekatın başlamasıyla, terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Gülbaba bölgesine doğru akşam saatlerinde taciz ateşi açılmaya başlandı.Bunun üzerine bölgede konuşlu topçu birlikleri, terör örgütüne misliyle karşılık verdi. Ara ara yoğunlaşan çatışma sesleri, Kilis'in bazı köylerinden de duyulabiliyor.

Harekata 72 uçak katıldı

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada ise, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, saat 17.00'den itibaren başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı. Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösteriliyor

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Harekatın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekata katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."



