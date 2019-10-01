Ağaç ve çalı gruplarına form budaması

Kocaeli’nin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda bulunan ağaçların bakımlarını da ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, il genelindeki ağaç ve çalı gruplarında sonbahar mevsiminin gelmesiyle form budaması yapıyor. Ağaç ve çalı gruplarının daha kuvvetli ve sağlıklı olabilmesi için yapılan budama çalışması Büyükşehir Belediyesi personellerinin özverili çalışması ile gerçekleştiriliyor.