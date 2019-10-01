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Ağaç ve çalı gruplarına form budaması

Kocaeli genelindeki yeşil alanlarda bulunan ağaç ve çalı gruplarına form budaması yapılıyor.

Ağaç ve çalı gruplarına form budaması

01 Ekim 2019 Salı 12:05

Kocaeli’nin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda bulunan ağaçların bakımlarını da ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, il genelindeki ağaç ve çalı gruplarında sonbahar mevsiminin gelmesiyle form budaması yapıyor. Ağaç ve çalı gruplarının daha kuvvetli ve sağlıklı olabilmesi için yapılan budama çalışması Büyükşehir Belediyesi personellerinin özverili çalışması ile gerçekleştiriliyor. 

 

AĞAÇLARA SONBAHAR BUDAMASI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle form budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda park, mesire alanı, ağaçlandırma sahaları, kavşak ve yol kenarlarında bulunan ağaçların form budaması yapılıyor. Budamalar genel olarak ibreli ağaçlar ve çalı gruplarındaki bitkilerde yapılıyor.

 

ÇALIŞMALAR 100 PERSONELLE YAPILIYOR

Kocaeli’de tüm ilçelerde yapılan budama çalışmaları, sonbahar mevsiminin gelmesi ile yoğun bir şekilde başladı. Budamalar Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilirken çalışmalara 100 görevli personel katılıyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yoğun olarak yapılan budamalar, gerekli görüldüğünde diğer mevsimlerde de yapılabiliyor.




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