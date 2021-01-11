Ağaçlara Budama Ve Bakım Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiği için tehlike arz eden ağaçlarda budama çalışması yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa ederken bu alanlar ve dışındaki ağaçların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda bazı noktalarda yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budaması, ağaçların ise bakımı yapıldı.

3 CADDEDE ÇALIŞMA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Turan Güneş Caddesi, Şirinevler Mevki ve Alikahya Sakıp Sabancı Bulvarı’ndaki yol kenarı ve kaldırım üzerinde bulunan ağaçların tehlike arz eden kurumuş, yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dallar bulandı. Böylece olası olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler ayrıca ağaçların genel bakımını da yaptı.



















