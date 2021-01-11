banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ağaçlara Budama Ve Bakım Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiği için tehlike arz eden ağaçlarda budama çalışması yaptı

Ağaçlara Budama Ve Bakım Yapıldı

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa ederken bu alanlar ve dışındaki ağaçların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda bazı noktalarda yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budaması, ağaçların ise bakımı yapıldı.

 

3 CADDEDE ÇALIŞMA
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Turan Güneş Caddesi, Şirinevler Mevki ve Alikahya Sakıp Sabancı Bulvarı’ndaki yol kenarı ve kaldırım üzerinde bulunan ağaçların tehlike arz eden kurumuş, yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dallar bulandı. Böylece olası olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler ayrıca ağaçların genel bakımını da yaptı.

 








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kocaeli’nin Dünya Markası Hereke İpek Halı Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kocaeli’nin Dünya...
Geçici işçi olarak adım attığı üniversiteye 27 yıl sonra genel sekreter oldu Geçici işçi olarak adım attığı üniversiteye...
Başkan Büyükakın, “Çekilen çileleri ve hastane kuyruklarını unutmadık” Başkan Büyükakın, “Çekilen çileleri ve hastane...
Esnaf Pandemi Destek Başvuruları Uzatıldı Esnaf Pandemi Destek Başvuruları Uzatıldı
Bu Hizmetler Yaşlı Ve Engelli Vatandaşlarımızın Kolu Kanadı Oldu Bu Hizmetler Yaşlı Ve Engelli Vatandaşlarımızın...
Darıca’da Ekipler Teyakkuzda Darıca’da Ekipler Teyakkuzda
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kocaeli’nin Dünya...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımındaki...

Haberi Oku