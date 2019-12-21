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AGD Gebze’den Kılıçbay’a hayırlı olsun

Anadolu Gençlik Derneği Gebze İlçe Temsilcisi Mehmet Coşkun, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gebze İlçe Müftüsü olarak atanan Selçuk Kılıçbay’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

AGD Gebze'den Kılıçbay'a hayırlı olsun

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:25

Türkiye genelinde “Sevgi ve Kardeşliğin Teminatıyız” sloganıyla ülkenin en büyük gençlik organizasyonlarından birisi olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gebze Temsilcisi Başkanı Mehmet Coşkun ve ilçe yöneticileri Gebze İlçe Müftülüğü görevine atanan Selçuk Kılıçbay’ı makamında ziyaret etti.

“KONTAK HALİNDE OLMALIYIZ”

AGD Gebze Temsilcisi Başkanı Coşkun, gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında İlçe Müftüsü Kılıçbay’a kısa bir bilgi verdi. Başkan Coşkun, ülkenin en büyük gençlik hareketi olduklarının altını çizerek, “Kaşif programlarımızdan, eğitim kamplarımızdan, 31 Aralık Mekke’nin fethi programlarımızdan bahsettik. Kıymetli İlçe Müftümüzü 31 Aralık akşamı programımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirterek davet ettik. Bundan sonra ki gençlere yönelik çalışmalarda İlçe Müftülüğümüz ile nasıl koordineli ve kontak halinde olabiliriz bunun değerlendirmesini yaptık” dedi. İlçe Müftüsü Kılıçbay’da gerçekleşen ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade ederek, gençlere yönelik çalışmalara her zaman destek olmaya çalışacaklarını bu ülkenin geleceğine bir taş koymak için emek sarf edenlerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek çalışmalarında AGD Gebze şubesine başarılar diledi.

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