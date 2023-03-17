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AGD KOCAELİ ‘DEN “DAYANIŞMA ÇARŞISI”

AGD Kocaeli Şubesi Kadın Kolları ve Cansuyu Kocaeli Temsilciliği tarafından Dayanışma Çarşısı açıldı.

AGD KOCAELİ ‘DEN 'DAYANIŞMA ÇARŞISI”

17 Mart 2023 Cuma 10:19

 

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi (AGD) Kadın Kolları ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği Kocaeli Temsilciliği işbirliğinde, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilmek üzere 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 11’de İzmit Tevafuk Kafe’de ‘Dayanışma Çarşısı’ açıldı. Açılışa Saadet Kadın Kolları İl Başkanı Reyhan Şengün, Cansuyu temsilcisi Abdurrahman Özcan, AGD Şube Başkan Yardımcıları Feyzullah Özkan ve Mahmut Algan, Saadet İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp ve vatandaşlar katıldı.

4 Gün Açık Olacak
AGD Kocaeli Şube Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada, Dayanışma Çarşısı’na destek olmak isteyen vatandaşlarımızın ev-mutfak eşyası, kıyafet (sıfır ve 2.el), bebek-çocuk gereçleri, hobi malzemeleri, çeyiz malzemeleri (tülbent havlu-patik vs.), kuru gıda malzemelerini 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında İzmit Tevafuk Kafe’ye getirebileceklerini ifade etti.  Dayanışma Çarşısı 22 Mart'a kadar açık olacak.

 

 

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