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AGD’den Mescid-i Aksa Çıkışı

AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasına tepki göstererek, “İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır” dedi...

AGD'den Mescid-i Aksa Çıkışı

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:01

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şubesi Mescid-i Aksa’da yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 13 Temmuz da, sabah saatlerinde ibadet amacıyla camiye giden iki Filistinli Müslümanın Mescid-i Aksa'nın girişinde, bir Filistinlinin de mescidin avlusunda şehit edildiğinin, işlenen cinayetlerin ardından yaşanan olaylar bahane edilerek Harem-i Şerif'i ibadete kapatılarak Cuma namazının kılınmasının engellenmişti.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şubesi Başkanı Kemal Halıcı, “İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır” dedi

İSRAİL HERKES İÇİN BELADIR

AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, “İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan işgalci İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam ediyor. Maalesef uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan ve gerçekte bir terör örgütü gibi davranan İsrail üç Filistinli Müslüman’ı şehit etti ve Mescid-i Aksa’da da Cuma namazı kılınmasını yasakladı. Terör örgütü İsrail’in en başından beri Mescid-i Aksa ile ilgili Müslümanları kışkırtmaya yönelik yaklaşımları sürmekte ve Filistin’de kan dökmekten asla imtina etmemektedir. Terör örgütü İsrail’in ve aynı örgütün silahlı unsurlarının bu çirkeflileri kabul edilebilir değildir. İsrail, sadece Müslümanlar için değil, insanlıktan nasibini almış herkes için bir beladır.” Dedi


ZULMÜ GÖRMEMEK UTANÇ VERİCİDRİ

Siyonist İsrail'in İç Güvenlik Bakanı olarak nitelendirdiği insan kasaplarından Gilad Erdan, tüm Müslümanların gözüne bakarak "Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail'e aittir. Diğer devletlerin konuyla ilgili ne düşündüklerini umursamıyoruz!" demesi bir meydan okumadır. Yazıktır ki bu meydan okumaya karşı İslam ülkelerinin yöneticileri en ufak bir tepki gösterememektedirler.

Özellikle üstüne basa basa kendilerini İslam - Müslüman kimliğini öne çıkararak tanıtan sivil toplum kuruluşlarından medya kuruluşlarına birçok yapının uzun bir süredir İsrail'in küstahlıkları konusunda sessiz kalışı ibretliktir. İsrail'in varlığına alışmak, İsrail ile normalleşmeyi kabul etmek, İsrail'in zulmünü görmezden gelmek her Müslüman için bir utanç vesilesidir.

Belirli çevrelerin elinde olan ekranların ve manşetlerin konuyu yok sayması, Müslümanların birbirlerinden habersiz kalması değildir. Biz Filistin'de olup biteni yakinen takip ediyoruz ve terörist İsrail'in yaptıkları karşısında duyarsız kalacak değiliz. Kardeşliğimizin gereği olarak da tüm Müslümanları bu konuyla ilgili onurlu bir tutum ve davranış sergilemeye davet etmekten de geri kalmayacağız.


SİYONİST İSRAİL’LE İLİŞKİLER KESİLMELİDİR

Açıklamasına devam eden Halıcı, ‘’İslam ülkelerinin terörist İsrail ile ilişkilerini normal hale getirmesini, sürdürmesini ve geliştirmesini onaylamıyoruz. Merhum Erbakan Hocamızın İsrail'in diplomasiden değil ancak güçten anladığına dair söylemine inancımız tamdır. Müslümanlar birlikte hareket ettiğinde küstah İsrail'in ne kadar çaresiz kalacağını da biliyoruz. Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin politikasının Müslümanların parçalanmışlığına endeksli olduğunun farkındayız. Siyonist İsrail'in topraklarımızdaki varlığının vebali tüm İslam ülkelerinindir. Bu küstahlıklar karşısında tüm hükümetler öncelikle Siyonist İsrail'le olan ilişkilerini kesmelidirler. “Dedi


15 TEMMUZ KALKIŞMASININ ÜST AKLI SİYONİZMDİR

Halıcı son olarak “Bizler, Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak, 15 Temmuz Kalkışmasındaki üst aklın Siyonizm olduğundan zerrece şüphe duymuyoruz ve hükümetimize buradan çağrıda bulunuyoruz.

1) İsrail Büyükelçisini geldiği gibi geri gönderiniz.

2) İsrail ile 28 Haziran 2016'da imzalanan anlaşmayı yırtıp atınız.

3) İsrail ile yeni bir ticari anlaşma imzalamayın, ticaret hacmini küçültün ve kısa sürede sıfırlayınız.

4)Mescid-i Aksa'nın tasarruf hakkının Müslümanlarda olduğunu gösteriniz.

5) Başta Filistinli Müslümanlar olmak üzere hepimizin yüreğine su serpin.

Yine Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak biz biliyoruz ki Filistin topraklarında işgalci İsrail olduğu müddetçe İslam coğrafyasında da yeryüzünün geri kalan kısımlarda da barış tesis edilemez.

Allah tüm kardeşlerimize bunu anlamayı ve gereğine göre yaşamayı nasip etsin.’’ İfadelerini kullandı.


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