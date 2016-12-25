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AGD’den Siyer yarışması!

Anadolu Gençlik Derneği tarafından her sene Türkiye genelinde düzenlenen Siyer-i Nebi sınavı Darıca’da gerçekleştirildi.

AGD'den Siyer yarışması!

25 Aralık 2016 Pazar 15:34

 

ORTAOKULLAR DA 400, LİSELİLER DE 160 ÖĞRENCİ KATILDI

Bu sene Orta Okullar da dahil edilerek gerçekleştirilen sınava, Orta Okullarda 400, Liselerde 160 öğrenci katıldı. Liseli öğrencilerin Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesinde, Orta Okul öğrencilerinin Darıca Zeki Gezer Orta Okulunda katıldığı sınav bayan ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı sınıflarda gerçekleştirildi.

AKYÜZ: “DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK”

Sınavın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Anadolu Gençlik Derneği Darıca İlçe Başkanı Ebubekir Akyüz, “Dereceye girenlere ödülleri 31 Aralık 2016 Cumartesi günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde gerçekleştireceğimiz Mekke’nin Fethi programında verilecek olup, bu vesile ile tüm halkımızı programımıza davet ediyoruz” dedi.

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