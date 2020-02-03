Ağırman Hoca ile Gönül Sohbeti

03 Şubat 2020 Pazartesi 23:45
Peygamberimizin Hayatı konu başlığı altında İlk Vahiy ve Hz. Peygamberin Risaleti’nin anlatıldığı sohbet programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik de katıldı. Başkan Yardımcısı Çelik yaptığı selamlama konuşmasında, “Sohbetimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Belediye Başkanımızın selamlarını sizlere ileteyim. Kıymetli Gebzeliler kıymetli dostlar üç günlük dünyada yaşıyoruz dün, bugün ve yarın. Dün geri de kaldı düne gidip hatalarımızı düzeltme şansımız yok, yarınımızı Allah bilir ama şuanı yaşıyoruz. Güzel bir yerdeyiz bu anı en güzel şekilde inşallah değerlendirebiliriz. Hepinize iyi akşamlar diliyor sizleri Allaha emanet ediyorum” dedi.
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