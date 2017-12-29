Ağrı'dan Kocaeli'ne kardeşlik köprüsü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 21 ilimizden seçilen 15 yaş ve altı 50.000 öğrencinin ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 10.grup olarak, Öğretmenevi ve ASO Öğretmeni Ertuğrul Gömleksiz ve M.S. Gazi Ortaokulu Öğretmeni M. Sinan Akgül refakatlerinde ilimize gelen misafir öğrencimiz , ilk olarak 25 Aralık 2017 tarihinde Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.

İlimizde ağırlanan misafir öğrencilerimiz daha sonra Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu program çerçevesinde; 26 Aralık 2017 Salı günü, Bağçeşme Şehitliği ve Orhan Camiyi ziyaretlerinin ardından, Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezini gezdiler.

27 Aralık 2017 Çarşamba günü, TCG Gayret Gemi Müzesi, Hızır Reis Denizaltı Müzesini ve ardından Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret ederek, İzmit’ten Vapurla Gölcük’e geçtiler.

28 Aralık 2017 Perşembe günü ise; Osmangazi Köprüsü’nden geçerek, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ziyaret eden misafir öğrenciler, daha sonra Çayırova’da bulunan Honda fabrikası gezisinden sonra aynı gün Ncity AVM’de Ayla filmini izlediler. Grup, 29 Aralık 2017 Cuma günü Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan memleketleri olan Ağrı iline uğurlanacaklar.