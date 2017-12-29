banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ağrı'dan Kocaeli'ne kardeşlik köprüsü

“Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında misafir olarak gelen öğrenciler güzel anılarla şehrimizden ayrılıyor.

Ağrı'dan Kocaeli'ne kardeşlik köprüsü

29 Aralık 2017 Cuma 11:40

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 21 ilimizden seçilen 15 yaş ve altı 50.000 öğrencinin  ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 10.grup olarak, Öğretmenevi ve ASO Öğretmeni Ertuğrul Gömleksiz ve M.S. Gazi Ortaokulu Öğretmeni M. Sinan Akgül refakatlerinde ilimize gelen misafir öğrencimiz,  ilk olarak 25 Aralık 2017 tarihinde Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.

İlimizde ağırlanan misafir öğrencilerimiz daha sonra  Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının  düzenlemiş olduğu program çerçevesinde; 26 Aralık 2017 Salı günü, Bağçeşme Şehitliği ve Orhan Camiyi ziyaretlerinin ardından,  Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezini gezdiler.  

27 Aralık 2017 Çarşamba günü, TCG Gayret Gemi Müzesi, Hızır Reis Denizaltı Müzesini ve  ardından Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret ederek,  İzmit’ten  Vapurla  Gölcük’e geçtiler.

28 Aralık 2017 Perşembe günü ise; Osmangazi Köprüsü’nden geçerek, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ziyaret eden misafir öğrenciler,  daha sonra Çayırova’da bulunan Honda fabrikası gezisinden sonra aynı gün Ncity AVM’de Ayla filmini izlediler.  Grup, 29 Aralık 2017 Cuma günü Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan memleketleri olan  Ağrı iline  uğurlanacaklar.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hünkar Çayırı’nda Tarihi Buluşma! Hünkar Çayırı’nda Tarihi Buluşma!
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Hünkar Çayırı mektubu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Hünkar Çayırı...
Karaosmanoğlu, ATİK ve TÜMSİAD’ı ağırladı Karaosmanoğlu, ATİK ve TÜMSİAD’ı ağırladı
Teknoloji devi Apple, özür diledi Teknoloji devi Apple, özür diledi
Motosiklet kazası:1 yaralı Motosiklet kazası:1 yaralı
Tanker yangını hasara neden oldu Tanker yangını hasara neden oldu
Yukarı Çık

banner330

Hünkar Çayırı’nda Tarihi Buluşma!
Fatih’in Otağı ,Hünkar Çayırı’nın satışına tepki gösteren STK, Siyasi Partiler ve vatandaşlar...

Haberi Oku