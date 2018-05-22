AHBAP Kocaeli Dilovası’nda Gençlerle Buluştu

Sosyal sorumluluk projelerine tüm hızıyla devam eden AHBAP Kocaeli üyeleri son projelerini önceki gün Dilovası’nda gerçekleştirdi. AHBAP Kocaeli üyeleri, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’deki Enka Okulları öğrencileri tarafından geliştirilen ‘Sürdürülebilirlik Buluşması’na okul daveti üzerine gençlerle bir araya geldi. AHBAP Kocaeli üyelerine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELDİK