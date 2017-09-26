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AHBAP Kocaeli Sevgi Dağıttı

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Kocaeli İl Başkanlığı sevgi evine giderek çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Son günlerde yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam eden AHBAP Kocaeli İl Başkanlığı önceki gün Gebze'de bulunan bir sevgi evindeki çocukları ziyaret etti.

AHBAP Kocaeli Sevgi Dağıttı

26 Eylül 2017 Salı 13:47

Ziyarette AHBAP Kocaeli İl Başkanı Emre Uludağ, Başiskele İlçe Başkanı Eda Yiğit, Gebze İlçe Başkanı Özkan Koç, Gölcük İlçe Başkanı Murat Akbaş, İzmit İlçe Başkanı Yiğit Fındıklı, Kartepe İlçe Başkanı Vildan Yıldız, Kandıra İlçe Başkanı Mustafa Eryılmaz ve Körfez İlçe Başkanı Meltem Sevilmiş ile çok sayıda AHBAP üyesi hazır bulundu. 
ÇOCUKLARLA DOYASIYA EĞLENDİK
Düzenlenen etkinlikte çocuklara ikramlarda bulunuldu. Sevgi evi etkinliği ile ilgili bir basın açıklaması yapan AHBAP Kocaeli İl Başkanı Emre Uludağ, “Ülkemizde tek başına koca bir hayatı omuzlayan binlerce çocuğumuz var. Elbette onların yükünü alamayız ama en azından hafifletebiliriz. Belirli aralıklarla onları ziyaret edip gönül bağımızı güçlendirmek istiyoruz. Bizde bu kapsamda AHBAP Kocaeli olarak çocuklarımızı ziyaret ederek onlarla doyasıya eğlendik.  AHBAP Kandıra İlçe Başkanı Mustafa Eryılmaz’ın gönüllü olarak palyaço olması ile çocuklarla keyifli dakikalar geçirdik. Herkesin ziyaret edip o atmosferi yaşaması gerek.” dedi. 
MUTLULUKLARINA ORTAK OLMAYA ÇALIŞTIK
AHBAP Gebze İlçe Başkanı Özkan Koç de düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, “Güzel bir pazar gününde geleceğimiz olan çocuklarımızla mutluluklarına bir nevi ortak olmaya çalıştık. AHBAP olarak tüm ekip arkadaşlarımızla beraber sevgi evinde bulunan çocuklarımızla birebir ilgilenerek onlar ile bir günü paylaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşadık.  Bundan sonraki planlarımız da insan odaklı bir dünyada yaşadığımızı herkesin insanları mutlu edecek adımları atmasında örnek bir davranış sergilemeye devam etmeye çalışacağız” diyerek sosyal projelerin devam edeceğini açıkladı. Düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

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