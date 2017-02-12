Ahmet Alemdar’ı kaybettik

Bir süredir rahatsız olan ve evinde tedavi gören Darıca’nın duayen İsmi Ahmet Alemdar, vefatı ile tüm Darıcayı ve sevenlerini yasa boğdu. 1930 yılında Darıca’da doğan Alemdar ,Darıca Sanayici ve İşadamları derneğinin Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanıydı. Başta Kızılay, Milli Eğitim ve emniyet mensupları olmak üzere Devletin bır çok kurumuna yardımları ile biliniyordu. Alemdar, 25 yıl önce ilçede babası H.İbrahim Alemdar adına

Aile Sağlığı Merkezi yaptırmış ve Bakanlığa devretmişti. Darıca G.B'nde yönetim kurulu üyeliği yapan, Darıca Polisini Yaşatma Derneği'nin ve Darıca Sanayici ve İşadamları Derneği'nin kurucularından Alemdar'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Darıca Kavala Camii'nnde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.