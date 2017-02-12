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Ahmet Alemdar’ı kaybettik

Darıca’nın ‘Ahmet abisi’ , ilçenin köklü ailelerinden olan, Darıca Bayramoğlu girişinde yer alan Alemdar Petrol’ün sahiplerinden hayırsever İş adamlarımızdan Ahmet Alemdar önceki gün vefat etti.

Ahmet Alemdar'ı kaybettik

12 Şubat 2017 Pazar 15:55

 Bir süredir rahatsız olan ve evinde tedavi gören Darıca’nın duayen  İsmi Ahmet Alemdar, vefatı ile tüm Darıcayı ve sevenlerini yasa boğdu.  1930 yılında Darıca’da doğan Alemdar ,Darıca Sanayici ve İşadamları  derneğinin Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanıydı. Başta Kızılay, Milli Eğitim ve emniyet mensupları olmak üzere Devletin bır çok kurumuna yardımları ile  biliniyordu. Alemdar, 25 yıl önce ilçede babası H.İbrahim Alemdar adına

 Aile Sağlığı Merkezi yaptırmış ve Bakanlığa devretmişti. Darıca G.B'nde yönetim kurulu üyeliği yapan, Darıca Polisini Yaşatma Derneği'nin ve Darıca Sanayici ve İşadamları Derneği'nin kurucularından Alemdar'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Darıca Kavala Camii'nnde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.
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