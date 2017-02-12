Bir süredir rahatsız olan ve evinde tedavi gören Darıca’nın duayen İsmi Ahmet Alemdar, vefatı ile tüm Darıcayı ve sevenlerini yasa boğdu. 1930 yılında Darıca’da doğan Alemdar ,Darıca Sanayici ve İşadamları derneğinin Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanıydı. Başta Kızılay, Milli Eğitim ve emniyet mensupları olmak üzere Devletin bır çok kurumuna yardımları ile biliniyordu. Alemdar, 25 yıl önce ilçede babası H.İbrahim Alemdar adına
Ahmet Alemdar’ı kaybettik
Darıca’nın ‘Ahmet abisi’ , ilçenin köklü ailelerinden olan, Darıca Bayramoğlu girişinde yer alan Alemdar Petrol’ün sahiplerinden hayırsever İş adamlarımızdan Ahmet Alemdar önceki gün vefat etti.
Bir süredir rahatsız olan ve evinde tedavi gören Darıca’nın duayen İsmi Ahmet Alemdar, vefatı ile tüm Darıcayı ve sevenlerini yasa boğdu. 1930 yılında Darıca’da doğan Alemdar ,Darıca Sanayici ve İşadamları derneğinin Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanıydı. Başta Kızılay, Milli Eğitim ve emniyet mensupları olmak üzere Devletin bır çok kurumuna yardımları ile biliniyordu. Alemdar, 25 yıl önce ilçede babası H.İbrahim Alemdar adına