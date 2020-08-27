banner541
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Ahmet Başaran, çok dürüst bir iş adamıdır”

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, önceki gün Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Başaran hakkında bir yayın organında gerçek dışı haberin kendilerini çok üzdüğü vurgulanarak, “ Gebze’li iş adamı Ahmet Başaran’ın ekonomik sıkıntıda olduğu doğrudur ama kesinlikle kendisi hakkında iddia edilen suçlamalar doğru değildir” denildi.

'Ahmet Başaran, çok dürüst bir iş adamıdır”

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:43

Uzun yıllardır Gebze’de başarılı bir sanayici ve iş adamı olarak tanınan Ahmet Başaran’ın asılsız bir iddia ile suçlanarak lanse edilip, zor duruma düşürülmek istendiği kaydedilen açıklamada, “ KSO Başkan Yardımcımız Ahmet Başaran’ın en kısa sürede bu sıkıntıyı atlatacağına inanıyoruz.Özellikle tüm dünya da ve ülkemizde yaşanan “Pandemi” nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar bir çok şirketi zorlamıştır. Ama bu sıkıntılı süreç giderek etkisini yitirmektedir. Bu süreçte herkesim birbirine yardım ve destek katkısı sağlamalıdır.Medya mızda bu tür haberleri gündeme getirirken hassas davranmalı ve gerçek dışı iddialara yer vermemeye özen göstermelidir.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İstanbul istikameti trafiğe kapandı! İstanbul istikameti trafiğe kapandı!
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
841 metrekarelik itfaiye binası ihalesi tamamlandı 841 metrekarelik itfaiye binası ihalesi tamamlandı
Başkan Büyükgöz’den Malazgirt ziyaretleri Başkan Büyükgöz’den Malazgirt ziyaretleri
GTÜ'den uluslararası başarı GTÜ'den uluslararası başarı
Kıraç sevenleriyle buluştu Kıraç sevenleriyle buluştu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İstanbul istikameti trafiğe kapandı!
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tır ile pikapın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul...

Haberi Oku