“Ahmet Başaran, çok dürüst bir iş adamıdır”

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, önceki gün Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Başaran hakkında bir yayın organında gerçek dışı haberin kendilerini çok üzdüğü vurgulanarak, “ Gebze’li iş adamı Ahmet Başaran’ın ekonomik sıkıntıda olduğu doğrudur ama kesinlikle kendisi hakkında iddia edilen suçlamalar doğru değildir” denildi.

Uzun yıllardır Gebze’de başarılı bir sanayici ve iş adamı olarak tanınan Ahmet Başaran’ın asılsız bir iddia ile suçlanarak lanse edilip, zor duruma düşürülmek istendiği kaydedilen açıklamada, “ KSO Başkan Yardımcımız Ahmet Başaran’ın en kısa sürede bu sıkıntıyı atlatacağına inanıyoruz.Özellikle tüm dünya da ve ülkemizde yaşanan “Pandemi” nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar bir çok şirketi zorlamıştır. Ama bu sıkıntılı süreç giderek etkisini yitirmektedir. Bu süreçte herkesim birbirine yardım ve destek katkısı sağlamalıdır.Medya mızda bu tür haberleri gündeme getirirken hassas davranmalı ve gerçek dışı iddialara yer vermemeye özen göstermelidir.