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Ahmet Penbegüllü’ye vefa

Ahmet Penbegüllü mezarı başında anılacak

Ahmet Penbegüllü'ye vefa

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:11

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   Gebze’de iki dönem belediye başkanlığı yapan 28 Şubat Post modern darbe girişiminde büyük sıkıntılar çeken, haksız yere tutuklanıp uzun yıllar cezaevinde yatan Gebze Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Penbegüllü mezarı başında yad edilecek.

28 Şubat’ın eseri uygulamaların hedefinde olan ve Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleri sonucu Gebze Belediye Başkanı Merhum Ahmet Penbegüllü 14 ay cezaevinde tutuklu kalmış, beraat etmesine rağmen cezaevi koşullarında gördüğü işkenceler sonucu yakalandığı Kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybetmişti.

Penbegüllü ile birlikte Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık da aynı zulme maruz kalmıştı. Mahmut Yandık sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: “Gebze sevdalısı, sözünün eri, hizmet adamı, 1994-2004 donemi rahmetli Efsane Başkan Ahmet Penbegüllü, 31.08.2018 Cuma günü saat 17.30'da, Gebze Merkez mezarlığında kabri başında anılacak.”

Biz de Gebze Gazetesi olarak Ahmet Penbegüllü’ye Allah’tan rahmet diliyoruz.

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Ahmet Penbegüllü Mezarı Başında Anılacak
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