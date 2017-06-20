Çayırova Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan ÇADEM (Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) Çayırovalı ailelere ve bireylere ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Toplumdaki aile ve bireylerin ruh sağlığının korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik destek sağlamak amacıyla hizmete sunulan Çayırova Aile Danışmalık ve Eğitim Merkezi’nde aile, çocuk, ergen, çiftler ve yetişkinlere yönelik depresyon, panik atak, ilişkiler, kişilik problemleri, grup psikoterapisi, cinsel problemler, evlilik problemleri, yeme problemleri, toplum içine çıkamama, kardeş kıskançlığı, sınav kaygısı, dikkat eksikliği, kilo problemleri, okul fobisi, çocuklarda davranış problemleri, tikler, uyku problemi, tuvalet problemi, aile danışmanlığı, yalan, aile içi iletişim sorunları, evden ayrılma ya da kayıp sonrası sorunlar gibi birçok konuda terapi hizmeti veriyor. Aylık ortalama 150 bireysel görüşmenin yapıldığı merkezde görevli uzman Psikolog ve Psikoterapistler, Psikoterapi almak isteyen vatandaşların, aile, iş ve çevrelerinde kurdukları ilişkilerde yaşadıkları problemleri, iletişim sorunlarını ve her bireyin yaşadığı varoluşsal sorunlar gibi konularda da yardımda bulunarak daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyorlar.

Aile Danışmanlık Merkezi Her Ay Ortalama 150 Vatandaşa Hizmet Veriyor