Toplumdaki aile ve bireylerin ruh sağlığının korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik destek sağlamak amacıyla hizmete sunulan Çayırova Aile Danışmalık ve Eğitim Merkezi’nde aile, çocuk, ergen, çiftler ve yetişkinlere yönelik depresyon, panik atak, ilişkiler, kişilik problemleri, grup psikoterapisi, cinsel problemler, evlilik problemleri, yeme problemleri, toplum içine çıkamama, kardeş kıskançlığı, sınav kaygısı, dikkat eksikliği, kilo problemleri, okul fobisi, çocuklarda davranış problemleri, tikler, uyku problemi, tuvalet problemi, aile danışmanlığı, yalan, aile içi iletişim sorunları, evden ayrılma ya da kayıp sonrası sorunlar gibi birçok konuda terapi hizmeti veriyor. Aylık ortalama 150 bireysel görüşmenin yapıldığı merkezde görevli uzman Psikolog ve Psikoterapistler, Psikoterapi almak isteyen vatandaşların, aile, iş ve çevrelerinde kurdukları ilişkilerde yaşadıkları problemleri, iletişim sorunlarını ve her bireyin yaşadığı varoluşsal sorunlar gibi konularda da yardımda bulunarak daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyorlar.
Aile Danışmanlık Merkezi Her Ay Ortalama 150 Vatandaşa Hizmet Veriyor
Verilere göre Ocak 2017 itibariyle 721 görüşmenin yapıldığı Aile Danışmanlık Merkezi’nde danışmalık hizmetinin yanı sıra kişilik testi, depresyon testi, anksiyete testi ve projektif testler ücretsiz uygulanıyor. Çocuklar için ise AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Caren Mc Hower gibi birçok testin ücretsiz uygulandığı merkeze Çayırova Belediyesi’nin 0262 743 73 09 veya 444 12 21 numaralı iletişim merkezlerinden randevu alarak ulaşılabiliyor.