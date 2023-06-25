Aileler İzmit Körfezi'nde en fazla balığı yakalayabilmek için kıyasıya yarıştı

İzmit Körfezi'ni ileri biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren, balıklandırma çalışması yaparak, binlerce yavru balığı denizle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, festivaller de düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği İzmit Körfezi Deniz Festivali, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Gölcük Belediyesi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Derneği ile Gübretaş firması da destek verdi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Programın ve çocuklar için kurulan Survivor parkurunun sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Alp Kırşan yaptı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivale aileler büyük ilgi gösterdi. Bu çerçevede, ailelerin birlikte vakit geçirmesi için etkinlik alanları oluşturuldu. Çocuklar kendileri için hazırlanan şişme oyun grupları ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi. Çocuklara ücretsiz macun, pamuk şekeri, dondurma ve patlamış mısır ikramı yapılırken, vatandaşlara ise ücretsiz balık ekmek ikram edildi.

Deniz araçları korteji

Zeliha Sunal tarafından tasarlanan ve 3 bin 700 atık pet şişe toplanarak hazırlanan balık heykeli de festivalde büyük ilgi gördü. Festival çerçevesinde deniz araçlarının yer aldığı korteji vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

"İzmit Körfezi'nin doğu kıyısından dip çamuru çıkarılıyor"

İzmit Körfezi'nin eski günlerine döndüğünü söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İzmit Körfezi için çok çalışma yapıldı. Yakınımızda da büyük bir çalışma yapılıyor. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısından dip çamuru çıkarılıyor. Çalışma tamamlandığında Körfez’in çevresindeki Mavi Bayraklı plaj sayısı artacak. Gölcüklüler olarak bir hayalimiz vardı, bu da Değirmendere ile Halıdere'nin birleşmesiydi. Bu hayalimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir, Gölcük ilçemize aquapark kazandırdı. Değerli çalışmalarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye'nin bir damla evsel atık suyunu denize bırakmayan tek belediye biziz"

İzmit Körfezi'nin eski günlerine döndürülebilmesi için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Her noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yılda yaklaşık 10 bin geminin hareketini izliyoruz. İzmit Körfezi’nin altındaki hayalet ağları çıkartıyoruz. Deniz kirlenmesin diye 24 saat esaslı çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin bir damla evsel atık suyunu denize bırakmayan tek belediye biziz. Şimdi İzmit Körfezi’nin tarihini değiştirecek bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Körfez’in en üst noktasında çok büyük bir alanda toplanmış ve birikmiş bir çamur var. Yaklaşık 650 futbol sahasını kaplayacak çamuru İzmit Körfezi’nin dibinden çıkarıyoruz. Bu temizlik çalışması şu anda Türkiye'nin en büyük çevre hareketi. Dünyada da az sayıda benzer örnekleri var. Bu çalışmaların ardından Körfez daha da canlanacak. Bugüne kadar İzmit Körfezi'mizdeki biyoçeşitliliğin artması için 42 bin yavru balığı denize bıraktık. Şimdi festivalimizde balık tutma yarışması yapılacak. Buraya gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Balık tutma yarışması