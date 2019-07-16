Aileler zahmet çekmeden mezarlarını buluyor

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği uygulamalarla hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği “Kocaeli Mezarlık Bilgi ve Yönlendirme Sistemi” akıllı uygulamasıyla vatandaşlar, istedikleri kişinin mezarını kolay bir şekilde bulabiliyor. Yapılan çalışmalar kapsamına 17 kabristanlıktaki yüz binin üzerinde mezarın tek tek fotoğrafı çekildi. Kurulan sistem ile mezar yerinin bulunması için uygulama indirildikten sonra isim ve soy isim bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor.

MEZARLARIN FOTOĞRAFI TEK TEK ÇEKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ile Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla ortaya çıkan projede, yüz binin üzerinde mezarın fotoğrafı tek tek çekildi. Her mezarın yeri, harita üzerinde ayrı ayrı olarak konumlandırıldı. Özverili bir çalışmanın sonucunda kullanıma sunulan uygulamada ‘git’ denildiğinde özel araç, toplu taşıma veya yürüme seçeneklerinden herhangi biriyle mezarlığa ulaşım sağlanabiliyor.

KOLAYLIK SAĞLAYAN UYGULAMA

Kocaeli Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme uygulamasıyla, vatandaşların mezar ziyareti sırasında zahmet çekmeden istediği mezarı bulabilmesi amaçlanıyor. Uygulama ile “Kabir Arama” bölümünde mevtalar ad, soyadı, baba adı ve ölüm tarihi kriterlerine göre sorgulanabiliyor. Sorgu sonucunda mezar taşı fotoğrafı görüntülenebiliyor ve “Kabire Git” butonu ile araç/toplu ulaşım/yürüme kategorilerinde rota oluşturulabiliyor. Ayrıca isteğe bağlı şekilde sesli navigasyon da yapılabiliyor. Uygulama İOS ve Android marketlerinden akıllı cep telefonlarına, tablet ve diğer mobil cihazlara kolaylıkla indirilebiliyor.

MEZARLIKLARA SESLİ NAVİGASYONLA GİDİLİYOR

‘’Mezarlıklar” bölümünde mezarlık adı, adresi, sorumlu kişinin iletişim bilgisi bulunuyor. Aynı zamanda “Nasıl Giderim” butonu ile araç/toplu ulaşım/yürüme kategorilerinde rota oluşturulabilmekte ve sesli navigasyon seçeneğini işaretleyebiliyorsunuz. “Cenaze Hizmetleri/Bilgilendirme” bölümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen cenaze hizmetleri listeleniyor. Uygulamayı kullanabilmeniz için Android uyumlu mobil cihazınız ile Google Play Store platformundan veya IOS uyumlu mobil cihazınız ile Apple Store platformundan "Kocaeli Mezarlık" kelimeleri ile sorgulayıp uygulamamızı yüklemeniz yeterli oluyor.