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AK Darıca’dan Ceyhan’a destek

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberindeki Darıca heyetiyle birlikte il kongresinde yeniden aday olduğunu açıklayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a destek ziyaretinde bulundu.

AK Darıca'dan Ceyhan'a destek

09 Şubat 2018 Cuma 11:06

 AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberindeki Darıca heyetiyle birlikte il kongresinde yeniden aday olduğunu açıklayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a destek ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 25 Şubat’a Recep Topaloğlu Spor Salonunda Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile yapılacak il kongresinde aday olduğunu resmen açıkladı. Basın toplantısı ile adaylığını duyuran Şemsettin Ceyhan’ı teşkilatlar da yalnız bırakmadı. AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet de katıldı. İlçe Başkanı Bıyık’la birlikte Darıcalı il yöneticileri Ayhan Naci Yılmaz, Arif Aküzüm, Sertan Tuncel ve Ozan Sarıkaya ile ilçe yöneticileri ve gençlik kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu da basın açıklamasında hazır bulundu.

BIYIK: “HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilen Şemsettin Ceyhan’ı tebrik eden Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, “İl başkanımız kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Teşkilatlar olarak kendisiyle her zaman çok iyi çalıştık. Gençlik Kollarından gelen bir isim olarak teşkilatların beklentilerini yakından biliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olacaktır. Kendisiyle çalışmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. İl başkanımızın yeniden adaylığı hayırlı ve mübarek olsun” dedi.

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