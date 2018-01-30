AK Gebze’de koordinasyonlar başladı

İrfan Ayar başkanlığındaki AK Parti Gebze, mahallelerle bir araya gelmeye başladı. Tüm kongreleri biten bütün mahallelere atamalarını gerçekleştiren partinin Gebze teşkilatı, merkez 22 mahalleyle bir araya gelecek. Gaziler Mahallesi Başkanlığı ile koordinasyon toplantılarına başlayan AK Parti Gebze kurmayları Mart ayının ortalarına kadar tüm mahalleleri bitirmeyi hedefliyor. İlçe Başkanı Ayar’a toplantılarda Kadın Kolları Başkanı Senay Önder, Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ile icra yönetim kurulu üyeleri eşlik ediyor.

HEYETLERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, geçtiğimiz ay sonu yaptığı basın toplantısında, “Kocaeli teşkilatlarının 2018 faaliyet planları ve Mart 2019’daki seçim çalışmaları konularında istişarelerimizi yaptık. Artık planlı bir şekilde takvimimizi netleştirdik. Mahalle Koordinasyon toplantıları yapacağız. İlk etapta ilçe başkanlarımız mahallelerimizde bir toplantı periyodu yapacak. Bir formumuz var, bu formu 10 mahallesi olan ilçelerimiz Ocak ayı sonuna kadar, 30 mahalle üzerinde mahallesi olan ilçe başkanlarımız Mart ayı sonuna kadar bizlere takvimlendirme bilgilerini verecekler. 40 ya da 60 kişilik heyetlerle bir araya geleceğiz. Mahalle başkanlarımız ve bu ekiple teşkilat konuları ve bazı konuları istişare edeceğiz. Ardından o mahalledeki üye durumu ve hedefimiz üzerine çalışmalar yapacağız” diye söylemişti.