Ak Genç Dilovası SKM'yi tanıttı

Ak Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, referandum çalışmalarında görevlendirilen Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yöneticileri tanıtıldı.

Ak Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yöneticileri tanıtım toplantısına Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve yönetimi, Ak Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Kaya, Ak Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları SKM Başkanı Muhammet İnci ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)’de görev alan yöneticiler katıldı.

‘DİLOVALILAR 16 NİSANDA GEREKEN MESAJI VERECEKTİR’

Ak Parti Gençlik Kolları il ve ilçelerde her bir kademesi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerini belirten Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman; ” Halk oylamasında Kocaelimiz 12 ilçesiyle birlikte ülkesinin istikrarı ve kendisinin üzerinde bir güç olmaması için evet diyecektir. Bizim meselemiz nefsimiz değil, bizim meselemiz millet ve vatandır. Neden evet denilmesi gerektiğini bu milletin her bir ferdine tek tek anlatacağız. Son söz de karar da milletimizin olacak ve bu kararın da evet olacağına inanıyoruz. Kocaelimiz özelinde Dilovamız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duruşuyla, 1 Kasım'daki sandığa yansıttığı iradesiyle ve devletine olan sadakatiyle örnek olmuştur. 16 Nisan'da da gereken mesajı yine sandıkta verecektir' ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZ İLE BİREBİR OLACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Ak Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Kaya, “Ülke olarak çok seçim gördük. Önümüzde önemli bir seçim var. Bizde halk nezninde bu referandumu en güzel şekilde sonuçlandıracağız. Tek vücut tek yürek halinde çalışmalar başladık. Bir daha ülkemizin operasyonlar geçirmemesi için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demek için çalışacağız. Bütün yöneticilerimizle halkımızla birebir olacağız.” dedi.

“EVETLER AKITACAĞIMIZ TERLERLE BERKETLENECEK”

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında, Dilovası’nın üzerine düşeni yerine getirmesi için yollara düşeceklerini ifade eden Ak Parti Dilovası gençlik Kolları SKM Başkanı Muhammet İnci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dilovası’nın Kocaeli’nde en yüksek desteği vermesi adına meydanlara çıkıyoruz. Vereceğimiz 'Evet'ler, akıtacağımız terlerle bereketlenecek. 'Evet' oyları en yükseğe çekilmiş bayrak gibi Dilovası’nı zirveye taşıyacak. Anayasa değişikliğini tek tek anlatacağız. Bunun gerekliliğini izah edeceğiz. Dilovamızda kapı kapı, ev ev dolaşıp anayasayı ve davamızı anlatacağız. Partimizin bu zamana kadar verdiği hizmetleri aktaracağız. Halkımız bu zamana kadar bizi hiç mahçup etmedi. İnşallah 16 Nisan'da yeni bir zaferi burada mutlulukla karşılayacağız. Buna inancımız tamdır." Dedi.