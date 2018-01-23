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AK kadınlar çalışıyor

27 Ocak 2018 Cumartesi günü yapılacak Kocaeli İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi için Kocaeli’de ki kadınlar, sokak sokak ev ev gezerek vatandaşları kongreye davet ediyor.

AK kadınlar çalışıyor

23 Ocak 2018 Salı 14:24

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz başkanlığında icra edilen koordinasyon toplantılarının ardından sahaya çıkan AK kadınlar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 5. Olağan İl Gençlik Kolları için kapı kapı sokak sokak gezmeye başladılar. Ellerinde ki broşür ve davetiyeleri vatandaşlara takdim eden AK kadınların hedefi, Cumhurbaşkanımızın Kocaeli’ye geldiğini duymadım diyen kimsenin kalmaması olarak belirlendi. Kocaeli’nin tamamında yapılan özverili çalışma için açıklama yapan İl Kadın Başkanı Yılmaz, “Teşkilatlarımızda büyük bir aşkla görev yapan kadınlarımız Cumhurbaşkanımızın Kocaeli’ye gelişine büyük bir titizlikle hazırlanmaktır. Bu konuda mahalle mahalle ev ev dolaşan kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

“AZİM VE KARARLILIKLA 2019 VE SONRASINA HAZIRLANIYORUZ”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İl Gençlik Kolları Kongresine gelmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını da ifade eden Yılmaz, “Heyecanımız çok büyük. Azim ve kararlılıkla 2019 ve sonrasına hazırlanıyoruz. Gönüllerimizin, dualarımızın, sevinçlerimizin ve üzüntülerimizin bir olduğu Gebzemizden Karamürselimize, Çayırovamızdan Gölcüğümüze, Darıcamızdan Başiskelemize, Dilovamızdan Kartepemize, Körfezimizden İzmitimize, Derincemizden Kandıramıza kadar teşkilatımızın her kademesi 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak İl Gençlik Kolları Kongresi için inançla, azimle ve fedakarlıkla hazırlanmaktadır” diye konuştu.

 

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN GELECEĞE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bir derdim var diyen en kıymetli hazinesini milleti bilen her adımında gelecek kuşakları düşünen güzel günleri müjdeleyen ve bu güzel günler için çalışan Ak Kadınlara çok teşekkür eden AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Kongremiz büyük coşku ve heyecanla yapılacak. Türkiye’ye örnek teşkilatımız üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaktadır. AK Kadınlar olarak bu kutlu davada ki yerimizi ve önemimizi bilerek güçlü Türkiye’nin geleceğe ulaşması için çalışıyoruz ve buna da inancımız tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.


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