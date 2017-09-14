AK Kadınlar Çıtayı yükseltti!

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz genel merkez tarafından “Kadın kollarında görev almak ister misiniz?” adlı çalışma başlatıldığını ve Kocaeli olarak hedeflerinin 2019 yılına kadar 250 bin kadına ulaşmak olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz genel merkez tarafından “Kadın kollarında görev almak ister misiniz?” adlı çalışma başlatıldığını ve Kocaeli olarak hedeflerinin 2019 yılına kadar 250 bin kadına ulaşmak olduğunu açıkladı. AK Parti İl kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz basın açıklamasında, “2001 yılından beri çalışmalarımızı sürdürdük. Kongre sürecimizi başlattık. Bu süreci birlik içerisinde atlatacağız. AK Parti kadın kolları dünyanın en büyük kadın hareketidir. 4 milyon kadın üyemiz var. Bunu 8 milyon üyeye çıkarmak için hedef koyduk kendimize. Kadınlarımızın hayat kalitesinin arttırılması adına güzel projeler hayata geçiriyoruz. Kocaeli’de 114 bin civarında kadın üyemiz var. 2019’da hedefimiz 250 bin kadın katılımını sağlamak. Üyelik diye bir kriterimiz yok” dedi.

GENEL MERKEZ KAMPANYA BAŞLATTI

“Genel merkezimizin bir projesini başlattık” diyen Yılmaz, “Kadın kollarında görev almak ister misiniz? projemizin adı. “www. akkadinbasvuru.com” sitesinden başvuruları alabiliyoruz. Katılmak isteyen kadınlarımız oradan form doldurabilirler. Bu kampanyayı çok daha büyütmek istiyoruz. Bizimle çalışmak isteyen tüm kadınları davet ediyoruz. Kadın dayanışması çok önemli. Gerek ev hanımları, gerek akademik düzeydeki kadınlarımızla birçok güzel projeyi hayata geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YARIN MÜLAKAT VAR”

Serpil Yılmaz sözlerini, “Kongre süreçlerimiz başladı. 2 Ağustos’ta delege çalışmalarımızı başlatmıştık. Ana kademeden sonra 1 ay içerisinde kongrelerimiz başlıyor. 21 Eylül’de Kartepe’de ilk kongremizi yapacağız. Formatımız ana kademe de olduğu gibi tek liste usulüyle olacak. Ön mülakat burada yapılacak. Biz de bu Cuma günü Ankara’ya aday adaylarımızı götüreceğiz. En geç yarın isimler netleşecek, kamuoyuyla paylaşacağız. 6-7 kişini başvurusu var şu anda. Yarın 11.30’da mülakatımız var” ifadeleriyle noktaladı.