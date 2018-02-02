banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Kadınlar Köşker’e konuk oldu

AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder ve yeni yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

AK Kadınlar Köşker'e konuk oldu

02 Şubat 2018 Cuma 09:31

AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder ve yeni yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Köşker’in eşi Ragibe Köşker ve Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da hazır bulundu. AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, kadın kolları olarak devam eden faaliyetler hakkında Başkan Köşker’e bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Köşker, “Kadınlarımıza çok büyük işler düşüyor. Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de önemli sorumluluk ve başarılara imza atan hanım kardeşlerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum. AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Hanıma ve yeni yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şubat ayı meclis toplantısı Şubat ayı meclis toplantısı
Kaymakam Güler'den İHH Gebze'ye Ziyaret Kaymakam Güler'den İHH Gebze'ye Ziyaret
KOMEK öğreticileri orantasyon eğitimi aldı KOMEK öğreticileri orantasyon eğitimi aldı
Çayırova’ya 10 bin metrekarelik park Çayırova’ya 10 bin metrekarelik park
Büyükşehir’den Okullara Hijyen Bakımı Büyükşehir’den Okullara Hijyen Bakımı
Hünkar Çayırı’ndan Çayırova Ziraat Okulu’na Hünkar Çayırı’ndan Çayırova Ziraat Okulu’na
Yukarı Çık

banner341

banner339

Şubat ayı meclis toplantısı
Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis...

Haberi Oku