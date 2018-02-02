AK Kadınlar Köşker’e konuk oldu





AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder ve yeni yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Köşker’in eşi Ragibe Köşker ve Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da hazır bulundu. AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, kadın kolları olarak devam eden faaliyetler hakkında Başkan Köşker’e bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Köşker, “Kadınlarımıza çok büyük işler düşüyor. Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de önemli sorumluluk ve başarılara imza atan hanım kardeşlerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum. AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Hanıma ve yeni yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.