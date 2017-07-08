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AK Parti, delege sayılarını belirledi

AK Parti Seçim Komisyonu, AK Parti’de ilçelerde yapılacak delege seçimlerinin tarihleri ve hangi mahallede kaç kongre delegesinin seçileceğini belirledi

AK Parti, delege sayılarını belirledi

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:05

Komisyon, İzmit’te en çok kongre delegesi seçilecek mahalle AK Parti’nin en yüksek oranda oy aldığı Yenişehir Mahallesi oldu. Bu mahalleden 26 kongre delegesi seçilecek.

 

ÖNCE İSTİŞARE YAPILACAK

AK Parti’de ilçelerde yapılacak mahalle delege seçimleri 19 Temmuz Çarşamba günü Gebze ve Darıca’da başlayacak. İlk istişare toplantı 10 Temmuz Pazartesi günü Karamürsel ve Gölcük’te gerçekleştirilecek.

 

HER İLÇEDE 400 DELEGE

AK Parti, her ilçede 400 kongre delegesi belirleyecek. Hangi mahalleden kaç delegenin seçileceği, partinin o mahallede aldığı oy sayısına göre hesaplandı. İzmit ilçe delege seçimi 24 Temmuz Pazartesi yapılacak.

 

DELEGE SEÇİM TARİHLERİ

AK Parti Seçim Komisyonu, 12 ilçede yapılacak delege seçim tarihlerini belirledi. İlçelerde yapılacak seçim tarihleri şöyle:

19 Temmuz (Gebze-Darıca)
20 Temmuz (Çayırova-Dilovası)
21 Temmuz (Karamürsel-Gölcük)
22 Temmuz (Körfez-Derince)
24 Temmuz (İzmit-Kandıra)
25 Temmuz ( Kartepe- Başiskele)

 

İSTİŞARE TOPLANTI TARİHLERİ

Seçim Komisyonu, delege seçim takvimini açıkladıktan sonra, ilçelerde delege listeleri istişare toplantısının gün ve saatini de açıkladı.

10 Temmuz (Karamürsel-saat 10.00)
10 Temmuz (Gölcük-saat 14.00)
11 Temmuz (Derince-saat 10.00)
11 Temmuz (Kartepe-saat 1.00)
12 Temmuz (Kandıra-saat 10.00)
13 Temmuz (İzmit-saat 10.00)
14 Temmuz (Başiskele-saat 10.00)
14 Temmuz (Körfez-saat 14.30)
15 Temmuz (Dilovası-saat 10.00)
15 Temmuz (Darıca-saat 14.00)
17 Temmuz (Gebze-saat 10.00)
18 Temmuz (Çayırova-saat 10.00)

 

İZMİT’TE MAHALLERDEN SEÇİLECEK DELGE SAYILARI

28 Haziran(12), Bekirdere(13), Erenler(13),Kadıköy(11), M. Ali Paşa(14), Serdar(10), Tavşantepe(14), Tepeköy(10), Yenişehir(26), Yeşilova(13), Akpınar(5), Alikahya Atatürk(7), Alikahya Cumhuriyet (5), Alikahya Fatih(7), Alikahya Merkez(6), Ambarcı(6), Ayazma(5), Cedit(8), Doğan(6), Fatih (5), Gültepe(6), Karabaş(5), Kozluk(5), Körfez(5), Kuruçeşme( Fatih(5), Malta(5), Şirintepe(6), Topçular(6), Turgut(7), Yaühya Kaptan(8), Yenimahalle(9), Yenidoğan(7), Akarca(3), Akçakoca(3), Akmeşe Atatürk (2), Akmeşe Cumhuriyet(2), Arızlı(2), Arpalık İhsaniye(2), Bağlıca(2), Balören(2), Bayraktar(2), Biberoğlu(2), Böğürgen(2), Bulduk(2), Cumhuriyet(4), Çağırgan(2), Çavuşoğlu(2), Çayırköy(3), Çubulu Bala(2), Çubuklu Osmaniye(2), Çukurbağ(4), Dağköy(2), Durhasan(2), Düğmeciler(2), Esseler(2), Fethiye(2), Fevzi Çakmak(4), Gedikli(2), Gökçe Ören(2), Gülbahçe Kadriye(2), Gündoğdu(4), Güvercinlik(2), Hacı Hasan(3), Hacı Hızır(4), Kabaoğlu(2), Karadenizliler(3), Kocatepe(4), Orhan(3), Sanayi(3), Sepetçi(2), Terzibayırı(2), Tüysüzler(2), Veliahmet(3), Zabıtan(3),

 

BİR DELEGE SEÇİLECEK MAHALLER

Hakkaniye, Hasancıklar, Hatipköy, Karaabdulbaki, Kaynarca, Kemalpaşa, Kıssalar, Kozluca, Kulfallı, Kulmahmut, Kurtdere, Mecidiye, Nebihoca, Orhaniye, Ortaburun, Ömerağa, Sapakpınar, Sarışeyh, Sekbanlı, Sultaniye, Süleymaniye, Süverler, Şahinler, Tepecik, Yassıbağ, Yenice, Zeytinburnu.

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