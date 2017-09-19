banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti Dilovası'nda sürpriz gelişme

3 ilçe kongresini tamamlayan AK Parti Kocaeli, bugün de Dilovası ilçesinin kongresini gerçekleştirecek. Öte yandan kongre öncesi 2. aday sürprizi yaşandı

AK Parti Dilovası'nda sürpriz gelişme

19 Eylül 2017 Salı 13:02

AK Parti Kocaeli teşkilatları ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kartepe, Karamürsel, Darıca ilçesinden sonra Dilovası 4. Olağan Kongresi de bugün gerçekleştirilecek. Dilovası Kültür Merkezi'nde yapılacak kongre, saat 12.00'de başladı. Kongreye katılanlar arasında; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, eski milletvekili Eyüp Ayar ve eski il başkanı Mahmut Civelek yer aldı.

İKİNCİ ADAY SÜRPRİZİ

Mevcut ilçe başkanı Osman Akbulut, kongrede tek aday olacaktı ancak son dakika gelişmesi yaşandı. Yasin Turak da ilçe başkanlığına aday oldu. İki aday da hazırlanan listelerine divana sunacak. Kongrede 26’sı doğal olmak üzere 426 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede 15 ilçe yönetim kurulu üyesi ile 18 il delegesi seçilecek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 çocuk babası intihar etti 2 çocuk babası intihar etti
İstişare Toplantıları Devam Ediyor İstişare Toplantıları Devam Ediyor
TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!
Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu
Ankara'da kritik gün! Ankara'da kritik gün!
Yukarı Çık

banner149

2 çocuk babası intihar etti
Çalıştığı fabrikanın Konya’ya taşınmasının ardından eşi ve çocuklarından uzak kaldığı için...

Haberi Oku