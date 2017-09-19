AK Parti Dilovası'nda sürpriz gelişme

AK Parti Kocaeli teşkilatları ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kartepe, Karamürsel, Darıca ilçesinden sonra Dilovası 4. Olağan Kongresi de bugün gerçekleştirilecek. Dilovası Kültür Merkezi'nde yapılacak kongre, saat 12.00'de başladı. Kongreye katılanlar arasında; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, eski milletvekili Eyüp Ayar ve eski il başkanı Mahmut Civelek yer aldı.



İKİNCİ ADAY SÜRPRİZİ

Mevcut ilçe başkanı Osman Akbulut, kongrede tek aday olacaktı ancak son dakika gelişmesi yaşandı. Yasin Turak da ilçe başkanlığına aday oldu. İki aday da hazırlanan listelerine divana sunacak. Kongrede 26’sı doğal olmak üzere 426 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede 15 ilçe yönetim kurulu üyesi ile 18 il delegesi seçilecek