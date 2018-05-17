AK Parti Gebze 7 bine ulaştı

AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da yakından takip ettiği çalışmada partiye yeni üye olanların sayısı yedi bine ulaştı.

Gebze’de AK Parti’ye yoğun ilgi var. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın talimatıyla 24 Haziran seçimleri öncesi başlatılan yeni üye çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

AYAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı tarafından Gebze Kent Meydanına kurulan üye standına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İlçe Başkanı İrfan Ayar da seçim çalışmalarından arta kalan zamanlarda bizzat standı gezerek vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıyor

VATANDAŞIN AK PARTİ’YE YOĞUN İLGİSİ VAR

Vatandaşın AK Parti’ye yoğun bir ilgisinin olduğunu belirten Ayar “Stantları kurduğumuz ilk günden beri vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar üyelik başvurunda bulunanların sayısı yedi bine ulaştı. Çalışmalarımızda aktif rol almak isteyen AK Parti ve Türkiye sevdalılarının çok büyük bir teveccühü var. Şu ana kadar rekor sayılabilecek miktarda başvuru aldık. Bu durum, partimize olan ilginin, birlik ve beraberliğimizin en büyük örneklerinden birini oluşturuyor. Vatandaşlarımız AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha fazla güveniyor. Sadece Türkiye’nin değil bütün dünya mazlumlarının umudu olarak AK Parti’yi ve liderimiz Erdoğan’ı görüyorlar. İnanıyorum ki 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde de vatandaşlarımız AK Parti’ye en güçlü şekilde destek verecek” diye konuştu.