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Ak Parti Gebze İlçe Başkanından Başkan Toltar’a Ziyaret

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, 29 Temmuz’da Hünkâr Çayırında gerçekleşecek 91. Genişletilmiş Danışma Meclisi ve teşkilat piknik şölenine davette bulundu.

Ak Parti Gebze İlçe Başkanından Başkan Toltar'a Ziyaret

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:36

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AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı tarafından 29 Temmuz’da Hünkâr Çayırı’nda gerçekleştireceği 91. Genişletilmiş Danışma Meclisi ve teşkilat piknik töreni öncesi bölgede ki belediye başkanları ve ilçe teşkilatlarını davet için önceki gün boyu ziyaretler gerçekleştiren AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, yönetimi ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı da ziyaret ederek yapılacak etkinliğe davet etti.

Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Öncelikle yapılacak olan ilçe danışma meclisi ve piknik şöleninin partililerimize ve bölgemize hayırlara nasip olmasını diliyorum. Seçim süreci öncesi önemli bir görev üstelenerek Gebze İlçe Başkanlığı görevine gelen İrfan Ayar ve yönetimini seçim sürecinde gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Önemli bir seçim sürecinin ardından hem partililerimizin moral ve motivasyonunu artıracak hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine inanıyorum. Bizde Dilovası teşkilatları olarak bu güzel etkinlikte yer alacağımızı belirterek Ayar ve yönetimine bir kez daha nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi. 

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Ak PartiGebzeBaşkan Toltarİrfan AyarDilovasıAli ToltarHünkar çayırı
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