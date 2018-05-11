AK Parti Gebze, vites yükseltti

Gebze Kent Meydanı’nda üye standı açan AK Parti’de, Başkan İrfan Ayar ve yöneticiler standı ziyaret ederek, birlikte üye yaptılar. AK Parti Yöneticileri ile birlikte, partiye emek vermiş eski başkan ve vekiller de standı ziyaret etti. AK Parti’de istişare kurulu olarak kabul edilen Eyüp Ayar, Cemalettin Kaflı, Yılmaz Bayram, Mehmet Külte, Yalçın Coştur, Metin Beşiroğlu ve Vasfiye Aydın gibi isimler çalışmalara aktif olarak katıldı. AK Parti, sahada İlçe Yönetimi, Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ve Mahalle başkanları ile birlikte 30 kişilik istişare kurulu ve partiye gönül vermiş isimlerle kalabalık bir şekilde yer alıyor

AYAR ÜYE STANDINI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Üye standı ziyaretinin yanı sıra İHH Vakfı’nı da ziyaret eden AK Partililer, çarşı esnafıyla da buluştu. İlçe Başkanı İrfan Ayar, “SKM’nin yaptığı programlar dahilinde, gece-gündüz demeden çalışmalarımız sürüyor. 24 Haziran seçimlerinin önemini biliyor ve vatandaşlarımıza bunu anlatmanın uğraşını veriyoruz. 24 Haziran’a kadar Gebze’de elini sıkmadığımız insan kalmayacak” dedi.