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AK Parti İl Başkanı Ellibeş’ten Başkan Büyükgöz’e ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Ellibeş'ten Başkan Büyükgöz'e ziyaret

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16


AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe ziyaretleri kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu. Başkan Büyükgöz’e hayırlı olsun temennilerini ileten İl Başkanı Mehmet Ellibeş, belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi aldı. İl yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulu üyesi dava arkadaşlarımıza hayırlı olsun temennilerimizi bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha ilettik. Rabbim sayın il başkanımıza partimize ve AK davamıza yapacağı katkı ve hizmetlerde kolaylıklar nasip eylesin inşallah. Büyük AK Parti ailemizin bir neferi olarak başta ilçemize yapacağımız hizmetlerde il ve ilçe yöneticisi kardeşlerimiz olmak üzere, partimizin tüm üyeleriyle durmadan çalışacağız inşallah. İl başkanımıza ve yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
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AK Parti İl Başkanı Ellibeş’ten Başkan Büyükgöz’e Ziyaret
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