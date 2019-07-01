AK Parti İl Başkanı Ellibeş’ten Başkan Büyükgöz’e ziyaret AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16