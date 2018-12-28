AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy başkanlığında Ankara'ya giden ilçe başkan adayları mülakata alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda yeni ilçe başkanları belirlendi.
İşte yeni ilçe başkanları;
İzmit: Ali Güney
Kartepe: Sadık Yılmaz
Derince: Selçuk Çakıroğlu
Gölcük: Çetin Seymen
Körfez: Ramazan Tuna
Darıca: Ufuk Acay
Çayırova: Ekrem Karahan
AK Parti İlçe Başkanları belli oldu!
AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan mülakat sonucunda yeni ilce başkanları belirlendi.
AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy başkanlığında Ankara'ya giden ilçe başkan adayları mülakata alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda yeni ilçe başkanları belirlendi.