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AK Parti İlçe Başkanları belli oldu!

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan mülakat sonucunda yeni ilce başkanları belirlendi.

AK Parti İlçe Başkanları belli oldu!

28 Aralık 2018 Cuma 08:06

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy başkanlığında Ankara'ya giden ilçe başkan adayları mülakata alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda yeni ilçe başkanları belirlendi.

İşte yeni ilçe başkanları;

İzmit: Ali Güney
Kartepe: Sadık Yılmaz
Derince: Selçuk Çakıroğlu 
Gölcük: Çetin Seymen
Körfez: Ramazan Tuna
Darıca: Ufuk Acay
Çayırova: Ekrem Karahan



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