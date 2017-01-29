AK Parti İlçe Hasan Soba ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık her şeyin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasasında Sağlık hizmetleri bölümüne ayrı bir yer verilmekte. Devletin sağlıklı nesiller yetişmesi ve sağlık hizmeti, vermesi gerektiği Anayasa ile güvence altına alınmaktadır.

AK Parti İktidarının başarılı olduğu alanlardan biriside sağlık hizmetidir. Sağlık hizmetini tek çatı altında toplayan, sağlık hizmetlerine büyük önem veren AK Parti’nin Gebze Bölgesinde ki sağlık hizmetlerine baktığımızda bu hizmeti yeteri kadar alamadığımıza inananlardan birisiyim.

Türkiye’de nüfusu hızla artan, gelecek 5-10 yıl içinde nüfusu 2 Milyona çıkması beklenen Gebze Bölgesi’ne çok önemli sağlık hizmetleri yapılmalı. İzmit’e yapılan Şehir Hastanesi Gebze’ye kurulmalıydı. Bugün nüfusu 1 Milyona dayanan Gebze Bölgesi’nde bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmaması çok büyük bir eksiklik. Tıpkı Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde olduğu gibi Gebze Teknik Üniversitesi’nde de bir Tıp Fakültesi kurulması gerekiyor.

Daha önce Milli Savunma Bakanı sayın Fikri Işık tarafından Farabi Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürüleceği sözü verilmişti. Bu söz Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından da açıklandı ve bu açıklamayı AK Parti İlçe Başkanı Sayın hasan Soba ile yaptığımız söyleşide öğrendim.

HASAN SOBA İLE SÖYLEİŞİ

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ile AK Parti Hükümetlerinin Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçelerine yaptığı ve yapmayı planladığı hizmetlerle ilgili söyleşi yaptık. Önceki gün kendisiyle yaptığımız söyleşide, Soba’dan bölgemiz adına çok önemli müjdeler aldık. Sayın Soba, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın İzmit’te ki toplantısına katıldıktan sonra kendisiyle Bakan Akdağ’ın yaptığı açıklamalar üzerine konuştuk.

FARABİ HASTANESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLACAK

Gebze Bölgesi’nin nüfusu hızla artıyor. Gebze Bölgesi’nin 35 yıllık geçmişine canlı şahitlik yapan bir gazeteci ve belgeselci olarak Gebze bölgesinin nereden nereye geldiğini yakından biliyorum. Sayın Soba da buna dikkat çekerek Gebze Bölgesinin hızla geliştiğini, büyüdüğünü belirtti. Soba, yapılan araştırma da Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinin SSK ve Bağ Kur’lu sayısının 600 binden fazla olduğuna dikkat çekip, sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu söyledi ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Farabi Hastanesi’ni eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak en kısa sürede dönüştürüleceğini söylediğini müjdeledi. Gebze bölgesinin araştırma hastanesine ciddi manada ihtiyaç var. Çayırova’ya da 200 yataklı hastanenin yapılacağını bildiren Sayın Soba, “Sağlık noktası çok önemli biz parti olarak sağlığa büyük önem veriyoruz. Bunu da söz de bırakmayıp icraatlarımızla gerçekleştiriyoruz. “dedi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI HASAN SOBA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMAALR

Gebze’nin gerçekten en önemli sorunlarından birisi Ulaşım. İlçe başkanı sayın Soba ile inşaatı bir aydır duran Anibal kavşağı ile ilgili konuştuk. Burada ki çalışmaların durmasından İlçe başkanı Soba da rahatsız. Konuyu gündeme getirdiğini ve yeniden Bakan Fikri Işık ile konuşacağını söyledi. Ayrıca Balküpü fabrikası bölgesinde üst geçitte ki proje ve planlamayla ilgili de Bakan Işık’ın yakından ilgilendiği müjdesini de verdi. Askeri Kışla ile ilgili de önemli konuları getirdik. Gebze Askeri Kışlası Osmanlı döneminde de Askeri Kışlaydı. Hem 1.Dünya harbinden hem de 2.Dünya harbinde Gebze askeri Kışlası çok önemli görevler yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri kışlada ki tatbikata katıldığı bilinmekte. Askeri Kışla da Osmanlı döneminde kalma tarihi binanın olduğunu biliyoruz. AK Parti İlçe başkanı Sayın Soba’ya bu tarihi binayla ilgili mutlaka bir araştırma yapılıp tarihi binanın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulu tarafından tescil edilerek bir kültür merkezi ve tarihi eser olarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda gerekenin yapılmasını söyledik. Sayın Soba bu konuda çalışma yapılacağını yetkililerle görüşüp tarihi eserin ortaya çıkarılması sözünü aldık. Buranın önemli bir kısmının yeşil alan olarak halkın hizmetine sunulacağını söyleyen ilçe Başkanı Soba, Ak Parti olarak Gebze bölgesine önem veriyoruz. Bunarlı da icraatlarla ortaya koyuyoruz.”şeklinde konuştu.

Evet her şeyin başı sağlık. Cihan Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü,

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi”

mısralarıyla yazımı noktalarken, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ’ın açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz.