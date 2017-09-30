AK Parti İzmit'te coşkulu kongre

AK Parti teşkilatları 3 Temmuz itibariyle 6’ncı Olağan Kongre sürecine girmişti. Bu kapsamda delege seçimlerini tamamlayarak ilçe delegelerine başlayan AK Parti, Kartepe, Karamürsel, Darıca, Dilovası ve Gölcük ilçelerinin kongresini tamamladı. Şimdi ise sıra merkez ilçe İzmit’e geldi. Hasan Gemici Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla başlayan kongreye partililer akın etmeye başladı. Geniş güvenlik önlemlerin alındığı kongrede spor salonuna gelen yollar AK Parti bayraklarıyla donatıldı.

MAVİ KRAVAT TAKTILAR

İzmit İlçe Başkanlığı’na aday Hasan Ayaz delege girişi kapısında partilileri karşıladı. 25 kişiden oluşan yönetim listesinde kimlerin yer alacağı uzun süredir merak konusuydu. Yönetime girenler mavi kravat ve mendil takarak kendilerini belli etti. Tek aday tek liste giden kongrede 440 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aynı zamanda il kongresinde oy kullanacak 101 delege de seçilecek.

İŞTE HASAN AYAZ'IN LİSTESİ:

Hasan Ayaz, Cemil Karaca, Emine Soylu Gürdoğan, Havzullah Yaydemir, İsmail Özdemir, Recep Yıldız, Semra Aksoy, Musa Özcan, Baturhan Üretürk, Ceyhun Yalçın, Ali Erdem, Ayfer Uğurlu, Nihal Adar, Ece Nur Sevilen, Ali Galip Göktürk, Nurullah Yılmaz, Abdullah Saburlu , Yasin Akkuş, Turgay Aydıner, Zehra Aynacı, Ali Güney, Sami Ataman, Rifat Akbaş, Rafet Yücel, Ahmet Çelik.

BAŞBAKAN SALONA GİRİŞ YAPTI

4. Olağan Kongre sürecini gerçekleştiren İzmit’te beklenen an geldi. Kongre ve bir dizi program için kentimize gelen Başbakan Binali Yıldırım salona giriş yaptı AK Parti teşkilatları 3 Temmuz itibariyle 6’ncı Olağan Kongre sürecine girmişti. Bu kapsamda delege seçimlerini tamamlayarak ilçe kongrelerine başlayan AK Parti; Kartepe, Karamürsel, Darıca, Dilovası ve Gölcük ilçelerinden sonra şimdi de merkez ilçe İzmit’in kongresini gerçekleştiriyor. Kongre ve bir dizi program için ilimize gelen Başbakan Binali Yıldırım büyük bir coşkuyla karşılandı. Alkışlar eşliğinde salona giriş yapan Başbakan ayakta karşılandı. Hemen hemen her partiliyle selamlaşmaya çalışan Başbakan Yıldırım, Kocaelililerin ilgisi karşısında oldukça mutlu oldu.

"BAYRAĞI TESLİM EDİYORUM"

Mevcut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, “Partimizi gözeten bir anlayışla taşıdığım bu bayrağı bugün Hasan kardeşimize devredeceğiz. Bize yol gösteren Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık başta olmak üzere; ağabeyimiz Büyükşehir Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na, İl Başkanlarımıza, 7 yıllık süreçte teşkilatımızla uyum içinde çalışan İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’a, üç dönem yönetimde beraber çalıştığım yönetim kurulu üyelerime, kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza tüm teşkilatımıza ve İzmit halkına sonsuz teşekkür ediyorum” Şems Tebriz-i’den bir mısra okudu.

BİR YERDE BİTER, BİR YERDE BAŞLAR

Başkan Korkmaz’dan sonra kürsüye İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan çıktı. Doğan, “Bir bayrak devir teslimi için buradayız” diyerek, “CHP’nin kalesi olarak bilinen bir ilçede 7 yıldır görev yapan Ali Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Siyaset böyle bir şeydir. Bir yerde biter başka bir yerde başlar. Belediyemizin meclis üyesi çalışma arkadaşım Hasan Ayaz’a görevi teslim edeceğiz. Onun için de bu görevin hayırlı olmasını diliyorum. Allah doğruların yardımcısı olsun” diyerek İzmit için bugüne kadar yapılan hizmetleri açıkladı.

KOCAELİ’NİN PROBLEMİ ULAŞIM

Kocaeli’nin konumunun önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli biraz sahipsiz gibiydi. Fakat AK Parti iktidarından sonra adeta yeniden doğdu. Siz parti büyüklerimizi örnek alarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kocaeli’de en büyük problemimiz ulaşım olduğunu Başbakanımıza iletmiştim. 2018’in başında Gebze ve Darıca’da gerçekleşecek metroların ihalelerini gerçekleştireceğiz. Sizlerin desteğiyle de kentimize daha güzel hizmetler yapacağız diyerek” kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

BAYRAĞI ŞEREFİYLE TESLİM EDİYOR

İşte teşkilat, işte başkan sloganlarıyla kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “6’ncı ilçemizin kongresini de birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Hiçbir ilçemizde kavga, gürültü çıkmadan kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. AK Parti’nin kongreleri asla bir kıyım olmamıştır. Bir hakkı teslim etmek istiyorum. Fedakarlığı ve gayretiyle 7 yıldır en büyük destekçimiz olan ve bugün bayrağı şerefiyle teslim eden Ali Korkmaz’a teşekkür ediyorum. Hasan Ayaz’a ve yönetimine de başarılar diliyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” açıklamalarında bulundu.

PARTİMİZ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPACAK

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “15 yıldır birlik, beraberlik ve uyum içerisinde devam eden şehir hiç kuşkusuz Kocaeli’dir. Allah’a şükür Gemimiz sağlam, kaptanımız güçlü. Hiç sorunumuz yok dersek yanılırız. Sorunumuz var ama sorunu çözmeye yönelik teşkilatımız var. Pırıl pırıl işini layığıyla yapan değerli arkadaşımız Ali Korkmaz, ilçe başkanlığını bugün Hasan Ayaz kardeşimize bırakıyor. Ali Başkanımız ilçe başkanlığını bırakıyor, fakat siyaseti bırakmıyor. En kısa zamanda partimiz değerlendirmesini yapacaktır” diyerek devam kararı almayan 6 ilçe başkanı içinde “Bir takım yanlış işlere bulaştılar diye bu arkadaşlarımız görevi devretmiyor. Sadece yenilenme ve tazelenme için devrediyor” dedi.

KOCAELİ GENÇLİĞİ FARKINI KOYDU

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, gençlik kollarının açtığı ‘Vefalı Başbakanımız Kocaeli Gençliği Seninle’ pankartla duygulandı. Başbakan Yıldırım, “Kocaeli gençliği yine farkını ortaya koydu. Maşallah. Bu şarkı burada bitmez gençler daha 2019 seçimleri var. 2019’a hazır mıyız? Bu teşkilatla 2019, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için meydanlardayız” diyerek gençlere, “Şu pankartı kaldırın da yüzünüzü göreyim” dedi. Gençlerin, Kocaeli seninle gurur duyuyor sloganlarına Başbakan Yıldırım, “Burası Kocaeli başkası yok. Coşkunuza diyecek yok. Benim için konuşmak yerine sizleri dinlemek daha güzel. Asıl ben sizinle gurur duyuyorum. Enerjinizi idareli kullanın önünüzde daha heyecanlı günler olacak” dedi.