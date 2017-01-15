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AK Parti kampa girdi!

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, Teşkilat içi eğitim programı için Afyon’a gitti. Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, referandum öncesi 22 Mahalle, 18 Köy teşkilatını Afyon kampına götürdü.

AK Parti kampa girdi!

15 Ocak 2017 Pazar 14:58

 

 Cumhurbaşkanlığı sisteminin TBMM'de görüşmeleri ve oylamaları devam ederken referandumun görünmesi üzerine Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba referandumda en yüksek oyu alabilmek için start verdi. Son yapılan genel seçimlerde Hasan Soba idaresinde ki Gebze İle Teşkilatı tüm seçim rekorlarını kırarak Gebze tarihine geçmişti. Referandum da işi sıkı tutan Soba ve Gebze İlçe teşkilatı, eğitimlere Afyon kampıyla devam etti. referandum ve Anayasa değişikliği ile ilgili teşkilatlara bilgilendirme yapılırken, partililer dün akşam Gebze’ye döndü. 
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