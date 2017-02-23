Ak Parti Kocaeli Ankara’ya gidiyor

Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan halk oylaması kampanyası lansman programına katılacak. Programda, 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Saat 11.00’de başlayacak toplantıda, ‘evet’ kampanyasında kullanılacak görseller ve şarkılar tanıtılacak, il çalışmaları ele alınacak.

YARIN AKŞAM GİDİLECEK

Kocaeli teşkilatları da yaklaşık 40 otobüsle yarın akşam Ankara’ya gidecek. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, milletvekilleri, il gençlik ve kadın kolları başkanlarının da katılacağı toplantıya, ilçelerden de katılım olacak. Otobüsler yarın akşam ilçe başkanlıklarından ve Perşembe Pazarı’ndan gece 24.00 veya 01.00 gibi Ankara’ya hareket edecek.