AK Parti Kocaeli’de miting telaşı

AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nda tüm dikkatler önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitinginin çalışmalarına verilmiş durumda.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitingin hazırlıkları hızlı bir şekilde yürütülüyor. 12 Mart tarihinde Perşembe Pazarı (Demokrasi Meydanı) alanında saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan mitinge Ceyhan, 100 bin yada üstü katılım beklediğini açıklamıştı.

Miting öncesi kent merkezinde araçlarla yapılan anonslarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişi duyuruluyor. Gençlik Kolları da bir taraftan pankart çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman sosyal medya hesabı üzerinden gecenin geç saatlerine kadar devam eden pankart çalışmalarına dair paylaşımlarda bulundu.