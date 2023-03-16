AK Parti Kocaeli’nde Ayhan Kılıç sürprizi!

Türkiye’nin ve Marmara bölgesinin en büyük lojistik firmalarından Kılıç Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç, AK Parti’den Kocaeli Milletvekili aday adayı oldu. Uzun yıllardır ilimizde faaliyet gösteren, faaliyet gösterdiği alanlarda Türkiye’nin markası olan Kılıç Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç’ın milletvekili adaylığı Kocaeli’de taşları yerinden oynatacak. Ticari hayatında yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Ayhan Kılıç’ın Türkiye’nin bu en kritik seçiminde yıllarca gönül verdiği AK Parti’ye omuz vererek milletin vekili olmak için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ VE İSTİKRARI İÇİN

Kocaeli’de binlerce kişiye iş ve ekmek imkanı sağlayan, bünyesinde Kılıç Filo, Kılıç Lojistik, Kılıç Liman, Kılıç Depo, Kılıç Sigorta, Kılıç Treyler, Kılıç Enerji ve Kılıç Catering gibi şirketleri barındıran, özellikle lojistik ve nakliyat sektörünün öncüsü, kentimizin yüz akı Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç’ın adaylığı sürpriz olarak nitelendi. Bu zamana kadar aktif siyaset yapmayan Ayhan Kılıç, Cumhuriyetimizin 100.yılında istikrarın sürmesi, Türkiye’nin büyümesi için geçmişte ekonomiye sağladığı ticari desteğe bu kez siyaseten de katkı sunmak için elini taşın altına koydu. 14 Mayıs seçimlerinde aday bazlı çalışarak fazla oy getirecek isimlere yönelen AK Parti’nin de böyle bir ismi aday listelerinde değerlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AK PARTİ’NİN NEFERİ

Sadece Kocaeli’de değil, Türkiye genelinde geniş bir kitle tarafından sevilen, bir çok hayır hizmetinde öncülük eden Ayhan Kılıç’ın güçlü bir oy potansiyeli bulunuyor. Ağrılı olması nedeniyle kentte yaşayan doğulu vatandaşlarımızdan ve Millet İttifakı’na gönül veren seçmenden de yüksek oy getirmesi beklenen Ayhan Kılıç, geçmişten bu yana maddi ve manevi desteğini esirgemediği AK Parti’nin bu seçimlerde bir neferi olmanın gururunu yaşıyor. Hemşerileri ve siyasi büyüklerinin destekleriyle aday olmaya karar veren Ayhan Kılıç, Kocaeli’de dengeleri değiştirecek bir aday olarak lanse ediliyor.

ULUSLARARASI SİYASETE DE HAKİM

Geçmişte Kocaeli Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği’nde Başkanlık yapan ve güvenlik bürokrasisine olumlu katkılar sağlayan Ayhan Kılıç, ağırlıklı olarak Gebze bölgesinde geniş bir kitleye sahip. Ankara’da da çok sevilen ve çalışmaları Genel merkez tarafından bu zamana kadar takdirle karşılanan Ayhan Kılıç’ın İngilizce ve Rusça gibi yabancı dillere hakim olması, ihracatta elde ettiği başarılar uluslararası siyasette de kendisine artı değer katıyor. Bu nedenlerle Kılıç’ın aday adaylığı başvuru yapması Kocaeli ve seçim bölgesi Gebze’de sevinçle karşılandı.

AYHAN KILIÇ KİMDİR?

1971 yılında Patnos’ta dünyaya gelen Kılıç, ilkokul, Ortaokulu Patnos’ta, Liseyi İstanbul'da tamamlamıştır. Uzun yıllar lojistik faaliyetlerinde bulunarak, sonrasında aldığı proje bazlı işleri başarıyla sonuçlandırarak bu dönemde ilerlemesine büyük ivme kazandırmıştır. 80’liyılların sonunda Marmara Bölgesinde taşımacılık faaliyetlerine başlamış ve şirketin temellerini liman lojistiği ve Demir Çelik firmaları üzerine yoğunlaşmayı seçmiştir. Marmara Bölgesi içerisinde en büyük lojistik firmalarından birinin kurucusu olmayı başarmıştır. 2022 yılı Marmara Bölgesinde tahliye edilen gemilerin %20'sini taşımayı başarmıştır. Şirket bünyesinde 600’ün üzerinde çalışanı bulunmaktadır. Aynı zamanda 500’e yakın öz mal aracı ile lojistik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayhan Kılıç’ın en büyük hobileri; Yurtdışı seyahatleri, Kayak, Yüzmek bunların arasındadır. Kılıç evli ve 4 çocuk babasıdır.







