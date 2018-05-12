Üye standı ziyaretinin yanı sıra İHH Vakfı’nı da ziyaret eden AK Partililer, çarşı esnafıyla da buluştu. İlçe Başkanı İrfan Ayar, “SKM’nin yaptığı programlar dahilinde, gece-gündüz demeden çalışmalarımız sürüyor. 24 Haziran seçimlerinin önemini biliyor ve vatandaşlarımıza bunu anlatmanın uğraşını veriyoruz. 24 Haziran’a kadar Gebze’de elini sıkmadığımız vatandaş kalmayacak” dedi.
AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi
Gebze AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi. 24 Haziran tarihinin açıklanmasından itibaren yüksek tempoda çalışan AK Parti, aday tanıtım ve temayül sonrasında seçim çalışmalarına hız verdi.
Üye standı ziyaretinin yanı sıra İHH Vakfı’nı da ziyaret eden AK Partililer, çarşı esnafıyla da buluştu. İlçe Başkanı İrfan Ayar, “SKM’nin yaptığı programlar dahilinde, gece-gündüz demeden çalışmalarımız sürüyor. 24 Haziran seçimlerinin önemini biliyor ve vatandaşlarımıza bunu anlatmanın uğraşını veriyoruz. 24 Haziran’a kadar Gebze’de elini sıkmadığımız vatandaş kalmayacak” dedi.