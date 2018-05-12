banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi

Gebze AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi. 24 Haziran tarihinin açıklanmasından itibaren yüksek tempoda çalışan AK Parti, aday tanıtım ve temayül sonrasında seçim çalışmalarına hız verdi.

AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:17

Gebze Kent Meydanı’nda üye standı açan AK Parti’de, Başkan İrfan Ayar ve yöneticiler standı ziyaret ederek, birlikte üye yaptılar. AK Parti Yöneticileri ile birlikte, partiye emek vermiş eski başkan ve vekiller de standı ziyaret etti. AK Parti’de istişare kurulu olarak kabul edilen Eyüp Ayar, Cemalettin Kaflı, Yılmaz Bayram, Mehmet Külte, Yalçın Coştur, Metin Beşiroğlu ve Vasfiye Aydın gibi isimler çalışmalara aktif olarak katıldı. AK Parti, sahada İlçe Yönetimi, Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ve Mahalle başkanları ile birlikte 30 kişilik istişare kurulu ve partiye gönül vermiş isimlerle kalabalık bir şekilde yer alıyor

 AYAR ÜYE STANDINI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Üye standı ziyaretinin yanı sıra İHH Vakfı’nı da ziyaret eden AK Partililer, çarşı esnafıyla da buluştu. İlçe Başkanı İrfan Ayar, “SKM’nin yaptığı programlar dahilinde, gece-gündüz demeden çalışmalarımız sürüyor. 24 Haziran seçimlerinin önemini biliyor ve vatandaşlarımıza bunu anlatmanın uğraşını veriyoruz. 24 Haziran’a kadar Gebze’de  elini sıkmadığımız vatandaş kalmayacak” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Törk'ten Flormar işçsine destek Törk'ten Flormar işçsine destek
AK Parti Gebze 7 bine ulaştı AK Parti Gebze 7 bine ulaştı
“Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda seçecek” “Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda...
Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde
İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Törk'ten Flormar işçsine destek
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin...

Haberi Oku