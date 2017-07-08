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Ak Parti Teşkilat ve Belediye'de Büyük Değişime Hazırlanıyor

Metal Yorgunluğun Röntgeni Erdoğan

Ak Parti Teşkilat ve Belediye'de Büyük Değişime Hazırlanıyor

08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:54

Hatırlarsınız, 21 Mayıs'taki kongreden sonra AK Parti'nin başına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırlı da olsa değişimin düğmesine MYK ve MKYK'da bastı. Daha sonra yaptığı "Partide metal yorgunluğu var" açıklamasıyla gözlerin AK Parti teşkilatları ve kabineye çevrilmesine neden oldu. İlk değişikliklerden sonra iki ay beklenince sağda solda birçok kesim'revizyon rafa kalktı' dedikodusunu çıkardı.

Ama bu dedikoduyu yayanlar pek de sevinmesin.

Zira, Ankara'daki kaynaklarımdan edindiğim bilgiler, tünelin ucundaki ışığın yakında görüneceğini söylüyor.
21 Mayıs'ın hemen ardından revizyona gidilememesinin sebebi, Erdoğan'ın partide tespit ettiği metal yorgunluğunun detaylı röntgenini de istemesinden kaynaklanıyor.Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin başına geçtiğinde kabine içindeki bakanlardan 180 gün içinde icraatlarına dair notları çıkarmalarınıistemişti. Bunlar hazırlandı.
Erdoğan'ın önüne gitmek üzere...

Söylenenlere göre, bu raporlar üzerinden Cumhurbaşkanı değerlendirmeyapacak. Karnesi zayıf olan bakanla yollar ayrılabilir.
Fakat kabinede 4-5 isim dışında geniş bir revizyon olmayacağı da kulislerde konuşuluyor.
Kaynaklar asıl büyük değişikliğin teşkilatlarda olacağını söylüyor. Çünkü, il veilçe teşkilatları ile yerel yönetimlerin A'dan Z'ye değerlendirilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı ve MASAK dahil birçok kurumun devreye alındığınıduydum. Yani yerel yönetimlerdeki isimlerin sadece kamuoyu algıları ve başarı-başarısızlık karneleri değil varsa yolsuzluk raporları da Erdoğan'ın önüne konulacak.Cumhurbaşkanı da hem kabine hem de teşkilatı bu raporlar ışığında yenileyecek.
Bence herkes sürprizlere hazır olsun!  (SABAH)

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