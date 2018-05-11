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AK Parti'nin yeni kampanya şarkısı 'Er oğlu Erdoğan'

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, partinin 24 Haziran'a kadarki süreçte kullanacağı ilk kampanya şarkısı paylaşıldı.

AK Parti'nin yeni kampanya şarkısı 'Er oğlu Erdoğan'

11 Mayıs 2018 Cuma 15:41

 

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Partinin kampanya sürecinde meydanlarda dinleteceği ilk şarkı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşıldı.

Salonda, Ceyhun Çelikten tarafından seslendirilen "Er oğlu Erdoğan" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı.

Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor.

https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/ak-partinin-yeni-kampanya-sarkisi-er-oglu-erdogan

Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan."

 

 



AA
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