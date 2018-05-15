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AK Parti’ye Sevgi Seli

24 Haziran seçimleri öncesinde yoğun tempoda çalışan AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, gittiği her yerde büyük ilgi görüyor.

AK Parti'ye Sevgi Seli

15 Mayıs 2018 Salı 09:49

24 Haziran seçimleri öncesinde yoğun tempoda çalışan AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, gittiği her yerde büyük ilgi görüyor. AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar İlçe Yönetimi ile birlikte, haftanın ilk gününde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çarşı esnafı ile buluşan AK Parti İlçe Başkanı Ayar ve partililer esnaftan büyük ilgi gördü.

 

ESNAF AK PARTİ’DEN MEMNUN 

 

Esnaf ziyaretinde gördükleri ilginin kendilerini gururlandırdığını belirten Ayar, “AK Parti Türkiye’nin kalkınmasını sağlamış, yaptığı başarılı işlerle taktir toplamıştır. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gönüllerde taht kurmuş, Ülkesi için her türlü zorluklarla mücadele etmiş bir isimdir. 24 Haziran seçimlerinde İnşallah bir kez daha Halkımızdan onay alarak yoluna devam edecektir. Sahada gördüğümüz sıcak ilgi ve destek, seçimlerin AK Parti açısından rahat geçeceğini gösteriyor. Halkımıza bize verdiği destek ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz” dedi.
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