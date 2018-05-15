AK Parti’ye Sevgi Seli

Esnaf ziyaretinde gördükleri ilginin kendilerini gururlandırdığını belirten Ayar, “AK Parti Türkiye’nin kalkınmasını sağlamış, yaptığı başarılı işlerle taktir toplamıştır. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gönüllerde taht kurmuş, Ülkesi için her türlü zorluklarla mücadele etmiş bir isimdir. 24 Haziran seçimlerinde İnşallah bir kez daha Halkımızdan onay alarak yoluna devam edecektir. Sahada gördüğümüz sıcak ilgi ve destek, seçimlerin AK Parti açısından rahat geçeceğini gösteriyor. Halkımıza bize verdiği destek ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz” dedi.