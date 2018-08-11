Akademi Lise’den Üniversite Adaylarına ‘Doğru Tercih’ Desteği

ÖĞRENCİ AKININA UĞRADI
1 Ağustos’ta açıklanan sınav sonuçların ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) internet sayfası üzerinden 7 Ağustos tarihinde 2018 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler, en doğru tercihi yapabilmek için bu yıl da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verdiği Akademi Lise’yi tercih etti. İzmit, Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet veren Akademi Lise, üniversite tercih döneminde adeta öğrenci akınına uğradı.
ÖN BİLGİLENDİRME YAPILIYOR
Üniversite tercihlerini Akademi Lise’de gerçekleştiren öğrencilere, 2018 YKS tercih kılavuzunda yer alan Tablo 3 ve Tablo 4’te seçecekleri 2 ve 4 yıllık bölümler hakkında bir ön bilgilendirilme yapılıyor. Öğrenciler böylelikle uzman rehber öğretmenler ile birlikte ÖSYM’nin Aday İşlemleri sayfası üzerinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştiriyor.
SON GÜN 14 AĞUSTOS
Başvurular 14 Ağustos tarihine kadar devam ediyor. 14 Ağustos tarihinden sonra sonuçların 15-20 gün içerisinde kurumun sonuç sayfasında açıklanması bekleniyor.