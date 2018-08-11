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Akademi Lise’den Üniversite Adaylarına ‘Doğru Tercih’ Desteği

Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine ücretsiz eğitim veren Akademi Lise, YKS’de başarılı olan öğrencilere ‘doğru tercih’ yapmaları için rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor

Akademi Lise'den Üniversite Adaylarına ‘Doğru Tercih' Desteği

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:29

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde lise öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitim veren Akademi Lise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nda başarılı olan öğrencilere üniversite ve bölüm seçimlerinde doğru tercih yapmaları için ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Tercihler, uzman rehber öğretmenler tarafından gerçekleştirilirken bu hizmet öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

ÖĞRENCİ AKININA UĞRADI

1 Ağustos’ta açıklanan sınav sonuçların ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) internet sayfası üzerinden 7 Ağustos tarihinde 2018 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler, en doğru tercihi yapabilmek için bu yıl da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verdiği Akademi Lise’yi tercih etti. İzmit, Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet veren Akademi Lise, üniversite tercih döneminde adeta öğrenci akınına uğradı.

ÖN BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Üniversite tercihlerini Akademi Lise’de gerçekleştiren öğrencilere, 2018 YKS tercih kılavuzunda yer alan Tablo 3 ve Tablo 4’te seçecekleri 2 ve 4 yıllık bölümler hakkında bir ön bilgilendirilme yapılıyor. Öğrenciler böylelikle uzman rehber öğretmenler ile birlikte ÖSYM’nin Aday İşlemleri sayfası üzerinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştiriyor.

SON GÜN 14 AĞUSTOS

Başvurular 14 Ağustos tarihine kadar devam ediyor. 14 Ağustos tarihinden sonra sonuçların 15-20 gün içerisinde kurumun sonuç sayfasında açıklanması bekleniyor.

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