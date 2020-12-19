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Akademi Lise’lerde PDR Desteği

Akademi Lise’lerde çevrimiçi olarak öğrencilere PDR desteği veriliyor.

Akademi Lise'lerde PDR Desteği

19 Aralık 2020 Cumartesi 14:36

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla beraber birçok yenilik yaparak vatandaşlara en üst düzeyde destek olmaya devam ediyor. Ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise gençler için yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Akademi Lise’lerde çevrimiçi olarak öğrencilere PDR desteği veriliyor.

 

GENÇLER MOTİVE EDİLİYOR

Okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği andan itibaren çalışmalarını dijital alanda sürdüren Akademi Lise’ler, çevrimiçi PDR desteği ile gençlerin kaygılarını azaltmayı amaçlıyor. Öğrenciler psikososyal yönden desteklenirken özelikle sınavlarla ilgili oluşabilecek soru işaretlerinin minimum seviye çekilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında vakitlerinin  büyük kısmını evde geçiren ve sınavlara hazırlanan gençler destekleniyor. Bunun yanında gençlerin kaybettiği motivasyonun geri kazandırılması hedefleniyor.

 

STRESLE BAŞ ETME, SAĞLIKLI YAŞAM

Akademi Lise PDR merkezlerinde görevli rehberlik öğretmenleri tarafından grup ve bireysel olarak verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, Akademi Lise öğrencilerini kapsıyor.  PDR çalışmaları kapsamında başlıca diğer konular ise sınav kaygısını azaltma, stresle baş etme, sağlıklı yaşam, psikososyal destek programları olacak. Görüşmeler telefonla veya görüntülü

aramalarla gerçekleştiriliyor.

 








 

 

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