Akademi Lise’ye rekor başvuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan ve lise öğrencilerine yönelik eğitim veren Akademi Lise’nin yaz döneminden faydalanmak isteyen öğrenciler için sınav yapılıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler Akademi Lise’nin yaz okulu öğrencisi olmaya hak kazanacak. Sınavlara katılmak için 1704 öğrenci başvuru yaptı. Sınavda ter döken öğrencilere aileleri de destek veriyor. Aileler, çocukları sınavdayken, Akademi Lise fuayesinde heyecanla onları bekliyor.

AKADEMİ LİSE OLMAK İÇİN SINAVA GİRİYORLAR

Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle üniversite adayları için önemli bir eğitim hizmeti olan ücretsiz Akademi Lise Projesi yaz döneminde faaliyetlerini sürdürecek. Akademi Lise bu dönemde öğrencilerini sınavla kabul edecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler, yaz boyunca Akademi Lise’nin derslerine girmeye hak kazanacak.

1704 ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

Sınavlar Akademi Lise’nin, Karamürsel, İzmit ve Gebze merkezlerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Sınavlara girmek ve Akademi Liseli olmak için şuana kadar 1704 öğrenci başvuru yaptı. Öğrencilere sınavda lise müfredatından oluşan sorular yöneltiliyor.

AİLELERİN HEYECANI

Öte yandan sınava giren öğrencilere aileleri de büyük destek veriyor. Çocuklarını Akademi Lise’nin sınavına getiren aileler, büyük bir heyecanla Akademi Lise fuayesinde onları beklemeye başlıyor. Akademi Lise’nin çocukları için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden veliler, “Akademi Lise biz aileler için de çok önemli. Burada verilen eğitimin de son derece kaliteli. Bu eğitim sayesinde çocuklarımız üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanıyorlar ” şeklinde konuştu.

OKULA HAZIRLIK VE SOSYAL EĞİTİM PROGRAMI

Akademi Lise yaz dönemi Perşembe günü başlayacak. Eğitimler, Karamürsel, İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilecek. Yaz dönemi, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştirilecek. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek. Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra veliler için de veli programları yapılacak. Spor Faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fintness ve bisiklet turları düzenlenecek. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılacak. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatlarını tanıtacak.