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Akademi Üniversite’de ikinci yarıyıl başladı

İslami Akademi Üniversitesi’nin Hatırat Okumalarında yararlanılacak kitaplar öğrencilere hediye edildi

Akademi Üniversite'de ikinci yarıyıl başladı

18 Şubat 2018 Pazar 13:42

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akdemi Üniversite Birimi, bahar dönemi eğitimlerine devam ediyor. Akademi Üniversite bünyesinde 2.dönem eğitimlerine başlayan İslami İlimler Akademisi’nin  “ Hatırat Okumaları” derslerine yararlanılacak kitaplar öğrencilere hediye edildi.

 

KİTAPLAR DERİNLEMESİNE İNCELENECEK

Hatırat okumaları dersleri ile katılımcılara islam düşüncesine katkı sunmuş önemli şahsiyetlerin yaşantıları ve hatıralarından hareketle günümüzdeki etkileri üzerinde önemli bilgiler sunuluyor. Kursiyerler hediye edilen kitapları sırasına uygun bir şekilde okuyup ardından katıldıkları derslerde de okudukları kitapları derinlemesine inceleme imkânı buluyor. İslami İlimler Akademisi Kocaeli Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Macit’in katılımıyla Salı günleri 16.00’ da devam ediyor.

 

9 AYRI ALANDA EĞİTİM VERİLİYOR

Akademi Üniversite yeni dönemde; Hukuk, Siyaset, İslami İlimler, Kişisel Gelişim, Yeni Medya, İktisat, Tarih, Medeniyet ve Yabancı Diller (İngilizce, Arapça, YDS) olmak üzere 9 ayrı alanda eğitim veriyor. Akademi Üniversite Eğitimleri, Sivil Toplum Merkezi, Üniversite Konferans Salonlarında ve Akademi lise merkezlerinde sürdürülüyor. Akademi Üniversite’den bu dönem 790 öğrenci yararlanıyor.

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