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Akademili anneler geliyor

Akademili anneler geliyor

Akademili anneler geliyor

02 Nisan 2017 Pazar 15:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Bilgievleri, çocukların yanı sıra annelere verdiği eğitimi sürdürüyor. Anne Okulu ile anneleri eğitim içine alan Bilgievleri söz konusu oluşumu bir adım öteye götürerek Anne Akademisi’ne imza attı. Anne Okulu’ndan başarı ile mezun olan anneler, yaklaşık 6 haftalık uzmanlar gözetiminde bir eğitime alındı. Gelişim Dönemi Özellikleri, Etkili İletişim, Öğrenme Psikolojisi, Ergenlik Dönemi ve Madde Bağımlılığı konularında eğitim alan anneler aldıkları söz konusu eğitimden sınava girdi. Marina Anne Bilgievi’nde gerçekleştirilen sınava, İzmit bölgesi Bilgievleri’nden 47 anne katıldı. Zorlu bir maratonu tamamlayan anneler Akademili olmak için sınavda ter döktü. Annelere sınavda, aldıkları 6 haftalık eğitim çerçevesinde toplam 30 soru yöneltildi. Sınav sonuçları önümüzdeki günlerde Bilgievlerinden ilan edilecek. Sınavda başarılı olan Anne Okulu mezunu anneler bir üst seviye olan Anne Akademisi’ne geçmeye hak kazanacak
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Akademili Anneler Geliyor
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