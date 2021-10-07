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AKADEMİSYEN ANNEDEN KARTEPELİLERE ÖĞÜTLER

Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen ve büyük ilgi gören Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Çocuk Gelişimi Uzmanı Doç.Dr.Saniye Bencı̇k Kangal “Kitapların çocuk gelişiminde ki önemi” hakkında Kartepelilere ışık oldu.

AKADEMİSYEN ANNEDEN KARTEPELİLERE ÖĞÜTLER

07 Ekim 2021 Perşembe 09:29

 

Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı”na Kartepliler büyük ilgi gösteriyor. Kitap fuarına konuşmacı olarak katılan Doç.Dr.Saniye Bencı̇k Kangal, çocukların daha sağlıklı daha güzel gelişmesi için neler yapabiliriz? sorusuna cevap bulmak için buraya geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

 

BİRLİKTE KİTAP OKUYUN

Kartepe’de ilk defa düzenlenen kitap fuarı sebebiyle sizlerle buluştuğum için çok mutluyum diyen Doç.Dr.Kangal “Sadece çocuk kitaplarının olduğu bir fuar düzenlemesi çok güzel. Çocuklarımızın kitap okumasının beyin gelişiminde önemli etkisi olduğunu biliyoruz. Empati yönlerinin geliştiği görülmektedir. Çocuğun 30 Milyon kelime duymasının yolu sizlerle birlikte kitap okumasıdır” dedi.

 

EVDE Kİ KİTAP SAYISI

“Çocuklar etkileşimle öğrenmektedir” diyen sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan Kangal “Çocukların davranışları bizim aynamızdır. Çocuk okuma alışkanlığını sadece bizimle elde eder. Okuyan anne-baba olmalıyız. Çocuğun çevresinde kitaplar olması ile okuma alışkanlığına ilk adımlar başlar. Çocuğunuzun akademik başarısının evde ki kitap sayısı ile ilişkisi vardır” açıklamasında bulundu.

 

AİLE KİTAPLIĞINIZ OLSUN

“Çocuklara özel kitap bölümü ayırın” diyen Kangal “Resimlerinin olduğu bölümler onlara bakacak şekilde olmalıdır. Çocukların yanında ne yaparsanız onu kayıt altına alır. Yetişkinin elinde kitap olursa onunda elinde kitap olur. Aile kitaplığınız olmalıdır. Kalabalık kitaplık olması gerekli değildir. Çocukların göreceği şekilde kitaplık olmalıdır” ifadelerini kullandı. Seminer sonrasında Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal hayranları için kitaplarını imzaladı.    

 

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Söyleşiyle ilgili ve dikkatle dinleyen anne-babalar düzenlenen programdan çok memnun kaldıklarını ifade ederek “Eğitime ve çocuklarımıza son derece değer veren Kartepe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Akademisyen Anne takip ettiğimiz bir çocuk gelişimci yazardı. Yüz yüze dinlemek, sorularımızı iletmek çok anlamlı oldu”.









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