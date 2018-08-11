Akar; Canımız Yanmadan Önlemleri Almalıyız

Konuya ilişkin birçok kez Mecliste söz alan CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Meclise araştırma önergesi vererek deprem konusundaki aksaklıkların ve önlemlerin tespit edilmesini istedi.

17 Ağustos Gölcük Depreminin üzerinden geçen 19 yıla ve uzmanların sık sık gündeme getirdiği İstanbul Depremi alarmına rağmen halen birçok ilde hasarlı binalar ayakta dururken gerekli önlemlerin de alınmadığı görülüyor. 81 İL’İN 55’İ DEPREM KUŞAĞINDA





Türkiye’nin yüzde 96’sının aktif deprem kuşağında yer aldığını belirten Akar, 81 kentin yaklaşık 55’inin ciddi deprem tehlikesi altında olduğuna dikkat çekerek bu konudaki çalışmaların yetersiz olduğunu söyledi.





17 Ağustos depremi sonrasında irili ufaklı birçok depremin yaşandığının altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar 17 Ağustos Gölcük depremi sonrasında ülkemizde irili ufaklı yaklaşık 164 bin depremin gerçekleştiğini söyledi.





80 BİN CAN KAYBI





Akar, son 100 yılda yaşanan ciddi depremlere de değinerek 1903’den bu yana 6 ve üzeri 66, 7 ve üzeri 15 depremin yaşandığını bu depremlerde 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri sonrası birçok binanın hasarlı olduğunun altını çizen Akar, yapılan araştırmalarda ağır, orta ve hafif hasarlı olmak üzere yaklaşık 400 binanın bulunduğunu buna karşın gerekli güçlendirmelerin yapılmadığını Kocaeli de halen bu yapılarda yaşam sürüldüğünü söyledi.



